FC Bayern München, News und Gerüchte: Benfica-Trainer Roger Schmidt schließt Wechsel von Bayern-Kandidat João Neves aus

© getty

Leroy Sane glaubt an Euphorie bei Heim-EM

Nationalspieler Leroy Sane glaubt weiter fest an eine erfolgreiche Heim-EM im kommenden Jahr. "Ich bin mir sicher, dass zum ersten Spiel Euphorie aufkommen wird", sagte Sane im Interview mit dem Mitgliedermagazin "51" des FC Bayern.

Nach drei Turnierenttäuschungen in Folge und den jüngsten Niederlagen gegen die Türkei und in Österreich ist die Stimmung unter den Anhängern der DFB-Auswahl schlecht. "Wir spüren natürlich alle, dass die Euphorie bei unseren Fans noch nicht wirklich da ist - aus verständlichen Gründen", sagte Sane, er versicherte aber: "Wir wollen alles dafür tun, dass das Turnier ähnlich erfolgreich wird wie die Heim-WM 2006, als im Vorfeld die sportliche Ausgangslage auch nicht die beste war."

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft im Eröffnungsspiel am 14. Juni in München auf Schottland. "Es wird die Aufgabe unserer Mannschaft, dass wir gut in das Turnier starten, damit uns dann auch die Fans durch die Spiele tragen können", sagte Sane.

Der 27-Jährige warnte zudem davor, zu weit nach vorne zu blicken: "Es kann zunächst nur darum gehen, einen positiven Start in die Gruppenphase hinzulegen, und nicht über das Halbfinale oder Finale nachzudenken. Einfach von Spiel zu Spiel schauen und eine Dynamik entwickeln - das ist der Weg."

FC Bayern München: Die nächsten Spiele des FCB