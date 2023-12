FC Bayern München, News und Gerüchte: Jens Lehmann empfiehlt Thomas Müller Abschied im Winter

Thomas Müller ist von Torhüter-Legende Jens Lehmann ein Abschied vom FC Bayern München nahegelegt worden - und zwar schon im Winter. Sepp Maier blickt auf den Transfer von Yann Sommer zurück und feiert Manuel Neuer, Trainer Thomas Tuchel verrät eine ganz bestimmte Schwäche. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB.

Geht es nach Torhüter-Legende Jens Lehmann, dann sollte Müller die Bayern jedoch verlassen - und das nicht erst zum Saisonende, sondern "so schnell wie möglich", wie er bei "Triple - der Schüttflix Fußballtalk" von Sky betonte: "Ich würde ihm dringendst raten, den Verein zu verlassen. Er ist eh eine Bayern-Legende und kommt nach zwei bis drei Jahren in irgendeiner Funktion wieder"

Bis 39 ist Neuer jetzt an die Bayern gebunden. "Manu hat sich in München sesshaft gemacht, er wird ein richtiger Bayer werden. Es wird sein letzter Vertrag sein. Davon bin ich überzeugt. Danach wird er einen Posten beim FC Bayern übernehmen", prognostizierte Maier, der Neuer auch bei der Heim-EM 2024 im Tor sieht: "Er ist bald wieder ganz der Alte."

Neuer und Ulreich haben ihre Verträge mittlerweile jeweils bis 2025 verlängert. "Ich freue mich sehr, dass ich beide bis 2025 weiter beim FC Bayern sehen werde, wirklich großartig", lobte Maier, der sich einen Abschied Neuers ohnehin nicht vorstellen konnte: "Wo will er denn hin? Er spielt doch beim besten Verein in Europa."

© getty

FC Bayern, News: Thomas Tuchel verrät seine Schwächen

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat am Donnerstag auf der Ispo Munich aus dem Nähkästchen geplaudert - und dabei verraten, dass ihm trotz seines Perfektionismus noch einige Laster geblieben sind. "Ich bleibe lange wach, weil ich es liebe, lange wach zu bleiben, auch wenn ich weiß, dass es nicht die gesündeste Sache ist. Manchmal werde ich nach einem Spiel auch zu nicht gesundem Essen hingezogen", verriet der 50-Jährige. So habe er nach dem 0:0 gegen Kopenhagen am Mittwoch "viele kleine Würstchen gegessen mit Senf und Breze." Und: "Süßigkeiten sind eine große Sache, es fällt mir sehr schwer, nachmittags am Kuchen vorbeizugehen."

Es sei ihm außerdem wichtig, in der Nähe des Trainingsgeländes zu wohnen: "Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto weniger möchte ich Zeit in meinem Auto verbringen, weil es nervig ist und so viel Verkehr herrscht", betonte er. Das Auto nutze er dann zum Telefonieren: "Es ist sehr schwierig, mit mir zu telefonieren, weil ich nie antworte. Daher telefoniere ich nur im Auto."

Könne er sich eine Laufbahn als Politiker vorstellen? Das würde ihn langweilen, sagte Tuchel: "Ich könnte nicht offen sprechen und es würde sich wie eine ständige Pressekonferenz anfühlen."