FC Bayern München: Bietet Manchester City 60 Millionen Euro Ablöse für den Wunschspieler?

Manchester City ist angeblich bereit, im Januar 60 Millionen Euro zu zahlen, um João Palhinha vom FC Fulham zu holen. Bei den Citizens soll der defensive Mittelfeldspieler Kalvin Phillips ersetzen, der den Klub verlassen könnte. Das berichtet der Daily Star.

An Palhinha war der FC Bayern im Sommer stark interessiert. Der Portugiese war bereits zum Klären der finalen Details in München, als der Deal doch noch scheiterte. Das FCB-Interesse am Sechser war seitdem angeblich nicht erkaltet, doch nun schaltet sich offenbar City ein und will den Münchnern dazwischenfunken.

Angeblich haben die Bayern aber auch Phillips auf der Liste. Falls der englische Nationalspieler wirklich beim FCB landet, würde das den Weg für Palhinha zu Bayern frei machen.

Aktuell läuft es für Man City in der Liga gar nicht gut. Das Team von Trainer Pep Guardiola hat nur eines der vergangenen sechs Premier-Legue-Duelle gewonnen. Am Samstag mussten sich die Citizens im Heimspiel gegen Crystal Palace nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen.

Falls Liverpool am Sonntag gegen Manchester United gewinnt, läge die Klopp-Truppe sechs Punkte vor dem Titelverteidiger Man City.