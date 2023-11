FC Bayern München: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel vor Spiel in der Champions League gegen den FC Kopenhagen im Liveticker

Der FC Bayern München bekommt es am Mittwoch in der Champions League mit dem FC Kopenhagen zu tun. Deshalb steht am Dienstag die obligatorische Pressekonferenz auf dem Programm. Hier könnt Ihr ab 13 Uhr im Liveticker verfolgen, was Trainer Thomas Tuchel zu sagen hat.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Vor Beginn: Da der FCB nicht nur bereits sicher für die K.o.-Phase qualifiziert, sondern auch nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen ist, könnte Tuchel rotieren. Was ist zum Beispiel mit Thomas Müller? Wer fällt aus? Tuchel wird es uns verraten.

Vor Beginn: Am Mittwoch (21 Uhr) bekommen es die Münchner mit dem dänischen Vertreter FC Kopenhagen zu tun. Während der deutsche Rekordmeister den fünften Sieg im fünften Champions-League-Spiel anpeilt, träumen auch die Gäste noch vom Einzug ins Achtelfinale. Kopenhagen hat vier Zähler auf dem Konto und belegt damit punktgleich vor Galatasaray den zweiten Platz in Gruppe A. Manchester United belegt mit drei Zählern Rang vier.

Vor Beginn: Willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern mit Trainer Thomas Tuchel. Um 13 Uhr geht es los.

© getty

FC Bayern München: Die nächsten Spiele des FCB