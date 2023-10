FC Bayern München - Rio Ferdinand schwärmt von Jamal Musiala: "Dieser Typ ist nicht von dieser Welt"

Der ehemalige englische Nationalspieler Rio Ferdinand hat ein Loblied auf Jamal Musiala vom FC Bayern gesungen. Der junge Mittelfeldstar des FCB erinnere ihn an einen ehemaligen Ballon-d'Or-Sieger, so der langjährige Innenverteidiger von Manchester United in einem Interview, das von der Plattform Rising Ballers gepostet wurde.

Ferdinand schwärmte von Musiala: "Dieser Typ ist nicht von dieser Welt. Sein Potenzial ist riesig, genauso hoch wie bei Jude Bellingham. Musiala ist ein verrücktes Talent."

Dann zog Ferdinand besagten Vergleich zu einer Milan-Legende: "Er erinnert mich an Kaká. Nur, dass es so wirkt, als ob er sogar noch eleganter ist, wenn er durch die Verteidigungen dribbelt."

Musiala gilt seit geraumer Zeit als herausragendes Talent. Ferdinand kann daher auch nicht nachvollziehen, dass der FC Chelsea den 20-Jährigen Richtung München ziehen ließ und dass der englische Verband im Kampf um den deutschen Nationalspieler den Kürzeren zog.

"Wie England ihn hat gehen lassen, wie Chelsea ihn hat gehen lassen – ich weiß nicht …", wunderte sich Ferdinand.

Musiala wechselte 2019 aus der Chelsea-Jugend zum FCB. Für die Profis des deutschen Rekordmeisters absolvierte er seitdem 131 Spiele, in denen ihm 31 Tore und 25 Assists gelangen. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2026.