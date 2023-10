FC Bayern München, News und Gerüchte: "Alles zu fragwürdig!" Experte gegen Verpflichtung von Max Eberl - Rouven Schröder gewährt Einblicke

Didi Hamann hat sich klar gegen eine Verpflichtung von Max Eberl positioniert. RB Leipzigs Spordirektor Rouven Schröder hat sich zur Trennung geäußert. Zudem rückt ein Comeback von Manuel Neuer immer näher. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

© getty

FC Bayern München, News: Hamann gegen Eberl-Verpflichtung

Der ehemalige Nationalspieler Didi Hamann hat sich gegen eine Verpflichtung von Max Eberl als neuen Sportvorstand ausgesprochen.

"Eberl ist nach seiner Auszeit nach Leipzig gekommen und hat dort einen langen Vertrag unterschrieben. In den letzten Wochen und Monaten ist er seinen Aufgaben aber nicht so nachgekommen, wie es hätte sein sollen. Irgendwo hat er diesen Rauswurf provoziert", sagte der Sky-Experte gegenüber dem Schweizer Portal bluewin und fügte an: "Ich weiß nicht, ob das ein Mann ist, für den der FC Bayern jetzt noch Ablöse bezahlen muss, nachdem, was in Leipzig in den letzten Monaten passiert ist."

Hamann wisse nicht, ob die Bayern "so einen Mann, der wahrscheinlich noch fünf Millionen Euro plus Boni kostet", jetzt holen sollten. "Ich glaube nicht", ergänzte er.

Eberl hätte laut Hamann bezüglich seiner Bewunderung für den deutschen Rekordmeister ein falsches Spiel gespielt. "Dann darf er nicht nach Leipzig gehen", stellte der einstige Spieler des FC Bayern klar: "Die Leipziger hätten ihn doch nie geholt, wenn sie gewusst hätten, dass er nach sechs oder acht Monaten seine ganze Zeit in München verbringt. Mir ist das alles zu fragwürdig und zu einfach. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre für die Bayern, wenn sie ihn nach München holen würden."

Eberl war in der vergangenen Woche kurz vor dem direkten Duell mit dem FC Bayern von seinen Aufgaben bei RB Leipzig freigestellt worden. In der Stellungnahme war von "fehlendem Commitment" die Rede. Zudem hatte Eberl stets ein Dementi zu den anhaltenden Gerüchten über ein Engagement beim FCB vermieden.

"Oliver Mintzlaff hat gesagt, im April ging die Entwicklung los, dass sie das Gefühl hatten, dass er ( Max Eberl; Anm. d. Red.) sich nicht richtig mit dem Verein identifiziert. Und im April hat man (beim FC Bayern; Anm. d. Red.) die Entscheidung getroffen, dass Kahn und Salihamidzic gehen müssen", erklärte Hamann und deutete somit einen direkten Zusammenhang zwischen der Eberl-Trennung und einem Bayern-Interesse an.

Die Vermutung deckt sich mit einem Bericht der Sport Bild, wonach der FC Bayern schon "weit vor Eberls Leipzig-Rauswurf" Interesse signalisiert haben soll.