"Gibt eine Rückkaufklausel": Spurs-Boss Daniel Levy überrascht mit Statement zu Bayerns Harry Kane

Daniel Levy, Klub-Boss von Tottenham Hotspur, hat bestätigt, dass sein Verein die Möglichkeit hat, den im Sommer zum FC Bayern München gewechselten Star-Stürmer Harry Kane zurückzuholen.

"Es gibt eine Rückkaufklausel", verriet Levy bei einem Fan-Treffen am Dienstag.

Kane war im Sommer nach wochenlangen Verhandlungen von den Spurs zum FCB gegangen. Tottenham hatte dem Angreifer eine Vertragsverlängerung angeboten, die dieser aber ausschlug. Am Ende ging der 31-Jährige für 100 Millionen Euro Ablöse nach München.

Mit vier Toren in seinen ersten vier Bundesliga-Spielen ist Harry Kane stark in seine erste Saison in Deutschland gestartet.