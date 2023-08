Medien: Bayern München mit Torhüter Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv einig

Rekordmeister Bayern München ist bei der Suche nach einem neuen Torhüter angeblich fündig geworden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind sich die Bayern mit Daniel Peretz einig, der zunächst als Nummer zwei hinter Sven Ulreich agieren dürfte.

Der 23-Jährige kommt demnach von Maccabi Tel Aviv und soll in München einen Vertrag bis mindestens 2027 erhalten. Als Ablösesumme sind rund zwei Millionen Euro plus Boni im Gespräch.

"Wir wollen auf hohem Niveau konkurrenzfähig sein", hatte Trainer Thomas Tuchel am Donnerstag zur Torwartfrage gesagt. Mit Ulreich sei dies gegeben, betonte er, "aber nur mit Ulle können wir das nicht gewährleisten, deswegen versuchen wir, einen Torhüter zu verpflichten".

Mit einer Rückkehr von Manuel Neuer ins Mannschaftstraining rechne man "in den nächsten Wochen". Der Eingriff, dem sich der 37-Jährige am 30. Juli unterzogen habe, um Metall aus seinem rechten Unterschenkel zu entfernen, "wirkt sehr positiv", sagte Tuchel. "Die Prognose für den Wiedereinstieg" Neuers habe sich dadurch "deutlich verkürzt, die Entwicklung ist sehr positiv, was ich gesehen habe, ist sehr beeindruckend".

Nachdem sich die Suche nach einem starken Keeper überaus schwierig gestaltet hatte, hatten die Bayern in der Torwartfrage wohl eine Kehrtwende vollzogen und nach einer Nummer zwei hinter Ulreich gesucht.

Zuvor waren große Namen gehandelt worden. Der Spanier Kepa von Tuchels Ex-Klub FC Chelsea stand beim FC Bayern bereits im Wort, zog aber einen Wechsel zu Real Madrid nach dem Kreuzbandriss von Thibaut Courtois vor. Zuletzt zeigten die Münchner Interesse am Ex-Bielefelder Stefan Ortega, Nummer zwei bei Champions-League-Sieger Manchester City. City-Starcoach Pep Guardiola will den Deutsch-Spanier aber nicht ziehen lassen. Auch der derzeit vereinslose David de Gea (zuletzt Manchester United) oder Marokkos WM-Star Bono (FC Sevilla) wurden mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Die Bayern eröffnen die 60. Spielzeit der Fußball-Bundesliga am Freitagabend (20.30 Uhr) bei Werder Bremen.