FC Bayern: Jamal Musiala fällt wegen Muskelfaserriss aus

Nationalspieler Jamal Musiala wird dem FC Bayern vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der 20-Jährige zog sich am Mittwoch im Training einen Muskelfaserriss zu und fällt damit wohl mindestens für die Bundesligaspiele am kommenden Sonntag gegen den FC Augsburg sowie sechs Tage später bei Borussia Mönchengladbach aus.

Gefährdet ist damit allem Anschein nach auch Musialas Einsatz bei den Länderspielen am 9. September in Wolfsburg gegen Japan und am 12. September in Dortmund gegen Frankreich. Danach steht in der Bundesliga das Topspiel gegen Bayer Leverkusen an (15. September).

Der abwanderungswillige Benjamin Pavard, der vor einem Wechsel zu Inter Mailand stehen soll, fehlte am Mittwoch im Training der Münchner krankheitsbedingt. Dagegen arbeitete Neuzugang Raphael Guerreiro weiter an seinem Comeback nach einem Muskelbündelriss in der rechten Wade.