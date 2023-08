FC Bayern München, News und Gerüchte: Verwirrung um Zukunft von Benjamin Pavard - Josip Stanisic darf FCB wohl verlassen

Rund um die Zukunft von Benjamin Pavard herrscht Verwirrung. Josip Stanisic darf dagegen angeblich den FC Bayern München verlassen. Thomas Müller knackte derweil eine historische Marke. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Auch Sport1 berichtet, dass sich Pavard und sein Management in den kommenden Tagen weiter um einen Wechsel zu Inter bemühen werden. Pavard habe intern mehrfach deutlich gemacht, dass er weg will. Ihn ärgere, dass der FC Bayern ihm schon im Mai mündlich die Freigabe erteilt hatte, damals allerdings noch in Person des ehemaligen Sportvorstands Hasan Salihamidzic.

Am Samstag hieß es dann von Seiten der Gazzetta dello Sport , dass Inter sein Angebot für Benjamin Pavard auf 30 Millionen Euro aufgestockt habe. Den Informationen der italienischen Sportzeitung verlangen die Münchner allerdings 35 Millionen.

Laut di Marzio haben die Nerazzurri eine Offerte über 25 Millionen Euro plus Prämien abgegeben, die Bayern fordern jedoch 30 Millionen plus Prämien. Trotzdem soll auf Seiten der Italiener die Zuversicht gewachsen sein.

Genau das Gegenteil vermeldet der italienische Transfer-Experte Gianluca di Marzio. Der behauptet, dass sich Pavard für Inter entschieden habe. Entweder geht er bereits in diesem Sommer nach Mailand oder aber im nächsten Jahr - dann wäre Pavard ablösefrei.

Nun will der TV-Sender erfahren haben: Pavard bleibt! Dies habe der FC Bayern entschieden, ein möglicher Vertrag mit Inter ist daher vom Tisch.

Noch am Donnerstagabend hieß es laut Sky , dass Inter Mailand ein offizielles Angebot für Benjamin Pavard abgebeben hat und demnach 30 Millionen Euro inklusive Boni für die Dienste des französischen Weltmeisters bietet.

Stanisic wechselte 2017 in die Jugend des FC Bayern und besitzt aktuell noch einen Vertrag bis 2026.

Vor allem Bayer Leverkusen sei sehr an Stanisic interessiert, wie zunächst auch die Süddeutsche Zeitung berichtete. Zudem soll laut Sky auch Eintracht Frankfurt im Rennen um den 23-Jährigen sein, auch Vereine aus England seien interessiert.

FC Bayern München, News: Thomas Müller knackt historische Marke

Thomas Müller wurde beim 4:0-Auftaktsieg in der Bundesliga am Freitagabend gegen Werder Bremen in der 84. Minute für Jamal Musiala eingewechselt.

Damit spielte das FCB-Urgestein nun in 16 Bundesliga-Saisons in Folge für die Bayern. Das gelang keinem Spieler zuvor in der Vereinsgeschichte.

Für den 33-Jährigen war es das 667. Pflichtspiel im Trikot des Rekordmeisters.