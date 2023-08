FC Bayern München, News und Gerüchte: Joshua Kimmich kassierte angeblich Rüffel von FCB-Trainer Thomas Tuchel

Thomas Tuchel wirft Joshua Kimmich offenbar vor, "das Spiel zu langsam" zu machen. Der FC Bayern München muss derweil die nächste Torhüter-Absage verkraften. Zudem soll der Rekordmeister mit Ibrahim Sangaré verhandeln. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Dazu sei man im Trainerstab des Rekordmeisters der Ansicht, Kimmich ließe sich auf der Position vor der Abwehr zu zu vielen Fehlern hinreißen, die ihm so eigentlich "nicht passieren dürfen".

Damit aber nicht genug: Auch innerhalb der Mannschaft werde Tuchels Ansicht, es gebe keinen "echten Sechser" skeptisch gesehen. Joshua Kimmich, der sich als eben diesen Sechser sieht, habe dabei vom FCB-Trainer in einem persönlichen Gespräch einen Rüffel kassiert: Tuchel soll dem Mittelfeldspieler vorgeworfen haben, "das Spiel zu langsam" zu machen.

Beim FC Bayern gehen die Unstimmigkeiten rund um Thomas Tuchels Wunsch nach einem echten Abräumer im defensiven Mittelfeld offenbar weiter. Wie die Sport Bild schreibt, seien Tuchels offensive Äußerungen in diese Richtung vor einigen Tagen bei den Verantwortlichen nicht gut angekommen.

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Bono kommt nicht und wechselt lieber zu Al-Hilal

Der FC Bayern bemüht sich auf der Suche nach einem neuen Torhüter laut übereinstimmenden Medienberichten nicht mehr um den marokkanischen Nationaltorhüter Yassine Bounou, genannt Bono, vom FC Sevilla. Footmercato und Transfer-Experte Fabrizio Romano melden, der FCB habe sich am Dienstag aus dem Transferpoker zurückgezogen, da der Schlussmann unmittelbar vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien steht.

Demnach stehe ein Wechsel Bonos zum neuen Neymar-Klub Al-Hilal bevor. Das Angebot des Klubs aus der Saudi Pro League sei nach Ansicht der FCB-Verantwortlichen deutlich höher als das eigene. Als Ablöse für Bono wird eine Summe zwischen 18 und 20 Millionen Euro genannt. Dazu gesellt sich ein Jahresgehalt in Höhe von 15 Millionen Euro für den 32-Jährigen. Deutlich mehr, als der FC Bayern zu zahlen bereit war.

Das Feld der möglichen Neuer-Vertreter lichtet sich damit weiter. Nach Kepa, der lieber Courtois-Ersatz bei Real Madrid wurde, ist also auch WM-Star Bono aus dem Rennen. Aktuell sollen noch Bayern-Gespräche mit dem langjährigen ManUnited-Keeper David de Gea (32) und Manchester Citys Stefan Ortega (30) laufen.

Bei beiden Kandidaten gibt es aber jeweils ein Problem: Beim aktuell vereinslosen de Gea bietet mit Al-Nassr erneut ein finanzkräftiger Saudi-Klub mit. Und Citys Teammanager Pep Guardiola stellte am Dienstag klar, dass er Ortega in diesem Sommer nicht abgeben will.

In zwei Wochen schließt das Transferfenster, so lange bleibt den Münchenern noch, um einen neuen Keeper zu finden. Beim Bundesligaauftakt am Freitagabend gegen Werder Bremen wird Sven Ulreich den Kasten des Titelverteidigers hüten.