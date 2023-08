FC Bayern München, News und Gerüchte: Manchester United buhlt wohl um Aurelién Tchouaméni - Toni Tapalovic wieder ganz nah dran?

Der FC Bayern München könnte prominente Konkurrenz im Werben um Real Madrids Mittelfeldstar Aurelién Tchouaméni erhalten. Bei einem anderen Transferziel gibt es einen neuen Wasserstand und Toni Tapalovic ist angeblich wieder ganz nah dran am Verein. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Berichten zufolge erwägt Manchester United jedoch, in das Rennen um Tchouaméni einzusteigen. Ten Hag hat seine Vorgesetzten im Verein demnach gebeten, den möglichen Wechsel des französischen Stars zu den Bayern zu verhindern.

Bayern München hat angeblich bereits mit Real Madrid Kontakt aufgenommen, um Aurelién Tchouaméni zu verpflichten. Tchouaméni wäre der echte Sechser, den Trainer Thomas Tuchel unbedingt beim FC Bayern haben möchte in der kommenden Saison.

Außerdem sind die Gespräche mit den Gunners angeblich schon weit fortgeschritten. Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano habe Arsenal rund 23 Millionen Euro plus Boni geboten.

Diese Szenario scheint aus mehreren Gründen aber ziemlich unwahrscheinlich zu sein. Brentford will laut Coach Thomas Frank rund 45 Millionen Euro für den Torhüter. Viel Geld für eine Nummer zwei, die Manuel Neuer nur vorübergehend ersetzen soll.

Torhüter David Raya, sein Klub FC Brentford und der FC Arsenal sollen sich übereinstimmenden Medienberichten in Verhandlungen befinden. Laut Telegraph hat der FC Bayern München aber dennoch die Hoffnung, den 27-Jährigen doch noch von einem Wechsel an die Säbener Straße zu überzeugen.

© getty

FC Bayern, Gerücht: Toni Tapalovic wohl wieder nah dran am FCB

Toni Tapalovic ist nach Informationen der tz wieder ganz nah dran am FC Bayern München. Der in der vergangenen Saison geschasste Torwarttrainer arbeitet demnach privat mit Manuel Neuer an dessen Comeback.

Der 42-Jährige gehört zu den engsten Vertrauten von Bayerns Kapitän und war sogar dessen Trauzeuge.

Dem Bericht zufolge sei ein Comeback zum FC Bayern aber nicht geplant. Vor wenigen Wochen hatte es noch entsprechende Gerüchte gegeben, nun scheint sich seine Arbeit aktuell auf Neuer zu beschränken.

Sven Ulreich, Yann Sommer und bis zuletzt auch der an den VfB Stuttgart verliehene Alexander Nübel arbeiten derweil mit Tapalovics Nachfolger Michael Rechner zusammen. Dieser hatte das Amt im Februar dieses Jahres übernommen und dafür seine Aufgaben bei der TSG Hoffenheim und in der türkischen Nationalmannschaft aufgegeben.