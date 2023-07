FC Bayern München, News und Gerüchte: Grätscht PSG bei Harry Kane doch noch dazwischen?

Bayern Münchens Haupt-Transferziel Harry Kane von Tottenham Hotspur zieht einen Wechsel zu Paris Saint-Germain offenbar doch wieder in Erwägung. Spurs-Trainer Ange Postecoglou hat ein klares Bekenntnis zu einer gemeinsamen Zukunft mit Kane vermieden. Lothar Matthäus hat Verständnis für den Wechsel von Marcel Sabitzer zu Borussia Dortmund. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

© getty FC Bayern, Gerücht: Grätscht PSG bei Kane doch noch dazwischen? Bayern Münchens Haupt-Transferziel Harry Kane von Tottenham Hotspur zieht einen Wechsel zu Paris Saint-Germain offenbar doch wieder in Erwägung. Wie das französische Medium RMC berichtet, sei es zuletzt zu einem Austausch zwischen den Parteien gekommen. Demnach hat sich PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi mit Tottenham-Boss Daniel Levy in London getroffen. Auch zwischen Kane-Vertretern und PSG sei es zu einem Austausch gekommen. Dem Bericht zufolge hat sich Kanes Frau Katie Goodland auch schon nach möglichen Häusern in Paris erkundigt. Zuvor sei sie laut Bild mit selbigem Anliegen in München gewesen. Dennoch deutet weiterhin alles auf einen Wechsel zum FC Bayern hin. Der noch bis 2024 an Tottenham gebundene Stürmer ist sich mit den Münchnern einig, die beiden Klubs verhandeln aktuell über eine Ablösesumme. Das bis dato letzte Angebot des FC Bayern beträgt 80 Millionen Euro. Um den Transfer voranzutreiben, fehlen der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe bei der Asien-Reise des FC Bayern - Neppe entschied sich dafür erst am Flughafen (hier gibt es Details). Am Montag ist der Tross Richtung Japan und Singapur aufgebrochen. Laut Sky soll im Laufe dieser Woche ein weiteres Gespräch mit Levy stattfinden.

© getty FC Bayern, News: Postecoglou spricht über Harry Kane Tottenham-Trainer Ange Postecoglou hat ein klares Bekenntnis zu einer gemeinsamen Zukunft mit Harry Kane vermieden. "Harry ist ein absoluter Profi, er liebt seinen Fußballverein und er ist der Kapitän. Er führt uns im Moment an und darauf werde ich mich konzentrieren", sagte Postecoglou der singapurischen Zeitung The Straits Times. "Man hat immer Pläne im Kopf und Eventualitäten, nicht nur in Bezug auf Harry."

© Getty Images FC Bayern, News: FCB in Tokio gelandet - Training am Vormittag Zum Beginn seiner Asien-Reise ist der FC Bayern am frühen Dienstagmorgen an seiner ersten Station Tokio angekommen. Gegen 10.15 Uhr deutscher Zeit steht für das Team des deutschen Rekordmeisters die erste Trainingseinheit auf dem Programm. Die Münchner absolvieren bei ihrer "Summer Tour" bis zum 3. August drei Testspiele. In der japanischen Hauptstadt geht es auf dem strapaziösen Trip am Mittwoch gegen Champions-League-Sieger Manchester City und am Samstag gegen Kawasaki Frontale. Zum Abschluss kommt es am 2. August in Singapur zum Aufeinandertreffen mit dem FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp. Die Bayern waren am Montagnachmittag ohne Alexander Nübel aufgebrochen, der Torhüter steht vor einer Leihe zum Bundesligisten VfB Stuttgart und soll dort Spielpraxis sammeln. Sadio Mane trat die Reise dagegen an. Den Senegalesen zieht es angeblich nach nur einem Jahr in München zum saudischen Cristiano-Ronaldo-Klub Al-Nassr. Verzichten muss Trainer Thomas Tuchel auf Manuel Neuer, Thomas Müller, Raphael Guerreiro und Eric Maxim Choupo-Moting (alle verletzt). Insgesamt waren am Montag 27 Profis an Bord.

© getty FC Bayern, News: Matthäus vergleicht Sabitzer mit Bellingham Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Verständnis für den Wechsel von Marcel Sabitzer von Bayern München zu Borussia Dortmund gezeigt. Der Transfer sei "eine sinnvolle Lösung für den Spieler, den FC Bayern und für Borussia Dortmund", schrieb der Weltmeister von 1990 wenige Stunden vor der Verkündung in seiner Sky-Kolumne: "Sabitzer ist der Eins-zu-eins-Ersatz für Jude Bellingham". Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

© getty FC Bayern, News: Guardiola spricht über Walker Teammanager Pep Guardiola von Manchester City hofft weiter auf einen Verbleib des vom FC Bayern umworbenen Kyle Walker. "Wir wollen ihn, ja", sagte Guardiola vor dem Spiel gegen die Münchner am Mittwoch (12.30 Uhr im LIVETICKER) in Tokio: "Ich weiß, dass beide Vereine in Kontakt sind, wir werden um ihn kämpfen - und ich bin sicher, dass Bayern das auch tun wird." Laut Medienberichten sollen sich die Bayern mit Walker bereits auf einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison geeinigt haben. Der englische Nationalspieler ist als Ersatz für den wechselwilligen Benjamin Pavard eingeplant. Ein Deal könnte dem Vernehmen nach am Rande des Testspiels über die Bühne gehen, als Ablöse für den 33 Jahre alten Verteidiger sind 15 Millionen Euro im Gespräch. Walkers Vertrag bei City läuft noch bis 2024. "Er hat besondere Qualitäten, die weltweit schwer zu finden sind", sagte Guardiola am Dienstag. Ob Walker gegen die Bayern zum Einsatz kommen könnte, ließ der 52-Jährige offen. "Er ist unser Spieler", betonte Guardiola und ergänzte: "Wir müssen gegen Bayern spielen, wir brauchen die besten Spieler, warum sollte er nicht spielen?"

© getty FC Bayern, News: Kimmich denkt nicht an Abschied Joshua Kimmich hat Gerüchte über einen möglichen Abschied von Bayern München entschieden zurückgewiesen. "Transferperiode ist Transferperiode", zitierte der 28-Jährige auf der Asienreise des Rekordmeisters zunächst schmunzelnd Trainer Thomas Tuchel, ehe er bestimmt betonte: "Ich bin mir sehr sicher, dass ich in der neuen Saison beim FC Bayern spielen werde." Zuletzt hatte unter anderem das Fachblatt kicker berichtet, die Bayern könnten bei einem lukrativen Angebot für Kimmich gesprächsbereit sein. Auf dessen Position im defensiven Mittelfeld suchen sie weiter nach einer Verstärkung. Trainer Tuchel hatte zuletzt betont, ein Abgang von Kimmich wäre "eine große Überraschung", wollte aber mit Blick auf die Wechselfrist bis 1. September auch nichts ausschließen.

© Getty Images FC Bayern, News: Tuchel schwärmt von Kim Min-jae Thomas Tuchel hat nach der Ankunft des FC Bayern in Tokio auf einer Pressekonferenz von Neuzugang Kim Min-jae geschwärmt. "Seine Entwicklung in seiner Karriere spricht für sich. Er hat es Schritt für Schritt geschafft, mit jedem Wechsel sein Spiel auf ein neues Level zu heben", sagte der FCB-Coach über den Südkoreaner. Der Innenverteidiger sei "ein guter Ersatz für Lucas Hernández. Wir haben Hernández nur erlaubt zu gehen, weil wir mit Kim einen Ersatz auf dem höchsten Level holen konnten". Kim wechselte zunächst von Südkorea nach China, ehe der 26-Jährige 2021 erstmals in Europa bei Fenerbahce landete. Über die SSC Neapel kam er nach München, wo Kim einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat. "Wir sind sehr glücklich, dass sich Kim für uns entschieden hat. Hoffentlich kann er sich hier weiter verbessern. Er ist aber bereits sehr komplett", sagte Tuchel, der erklärte, dass der Neuzugang am Mittwoch beim Testspiel gegen Manchester City (12.30 Uhr im LIVETICKER) noch nicht zum Einsatz kommen wird.

© getty FC Bayern, Gerücht: David Raya im Visier des FCB Der FC Bayern ist nach wie vor auf der Suche nach einem Backup für Manuel Neuer, da aller Voraussicht nach Yann Sommer und Alexander Nübel den Verein verlassen werden. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano erfahren haben will, befinden sich die Münchner nun in Gesprächen, um einen Transfer von David Raya auszuloten. Der 27-jährige Spanier steht noch bis 2024 bei Premier-League-Klub FC Brentford unter Vertrag. In der vergangenen Saison absolvierte der Torhüter 39 Pflichtspiele für den Klub aus dem Westen Londons. Bislang soll Brentford interessierte Vereine mit einer Ablöseforderung von 46 Millionen Euro abgeschreckt haben. Ein Betrag, den die Bayern aller Wahrscheinlichkeit nach nicht für einen Ersatzmann ausgeben würden. Zuletzt wurden die Bayern mit dem Marokkaner Yassine Bounou vom FC Sevilla in Verbindung gebracht.