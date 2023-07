FC Bayern München: Johannes Schenk wechselt per Leihe zu Preußen Münster

Torhüter Johannes Schenk wird den FC Bayern München auf Leihbasis verlassen. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, hat sich Drittligist Preußen Münster die Dienste des 20-Jährigen gesichert.

Gleichzeitig wurde der Vertrag mit Schenk vorzeitig bis 2025 verlängert. Das Keeper-Talent hatte bereits bei der Teamvorstellung am Sonntag in der Allianz Arena gefehlt und trat folglich auch nicht die Reise zur Sommer-Vorbereitung nach Asien an.

"Johannes Schenk hat sich seit seinem Wechsel als junger Spieler an unseren FC Bayern Campus kontinuierlich entwickelt", erklärte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und betonte, dass der Schlussmann auf regelmäßige Spielzeit angewiesen sei: "Daher haben wir uns für das Leihgeschäft mit Preußen Münster entschlossen. Wir werden seinen Weg genau verfolgen"

Schenk könnte bereits am 26. September wieder mit den Bayern-Spielern auf dem Platz stehen - allerdings als Keeper der gegnerischen Mannschaft. In der ersten Pokalrunde treffen die Münchner nämlich auf Münster.

Schenk ist nach Alexander Nübel, der sich dem VfB Stuttgart per Leihe angeschlossen hat, der zweite Torhüter, der den FC Bayern in diesem Sommer verlassen hat.

Zudem könnte auch Yann Sommer bald nicht mehr Teil des FCB-Kaders sein. Der Schweizer darf dem Vernehmen nach bei einem passenden Angebot wechseln. Inter Mailand zeigt Interesse.