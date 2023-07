FC Bayern angeblich auch bei Joshua Kimmich nun gesprächsbereit

Der FC Bayern München soll einen Verkauf von Joshua Kimmich in Erwägung ziehen, falls ein hohes Angebot für den Mittelfeldspieler beim Rekordmeister eintreffen sollte. Das berichtet der kicker.

Die Münchner seien "gesprächsbereit" bei Kimmich, was gleichzeitig bedeute, dass der eigentlich als Nachfolger von Manuel Neuer vorgesehene zukünftige feste Bayern-Kapitän nicht mehr unverkäuflich sei.

In der jüngeren Vergangenheit war Kimmich, der vertraglich bis 2025 an die Münchner gebunden ist, immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden, wobei zu bezweifeln ist, dass die finanziell stark angeschlagenen Katalanen ein derart hohes Angebot für Kimmich abgeben könnten, das die Bayern zum Nachdenken bringt.

Der 28-jährige Kimmich kam in der vergangenen Bundesliga-Saison in 33 Partien auf fünf Tore und sechs Vorlagen. Für Deutschland hat er inzwischen schon 79 Länderspiele gemacht (sechs Tore).