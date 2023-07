FC Bayern München - Kommentar: FCB darf Joshua Kimmich nicht verkaufen!

Joshua Kimmich gilt beim FC Bayern München offenbar nicht mehr als unverkäuflich. Dabei wäre ein Abgang des Mittelfeldspielers in vielerlei Hinsicht ein fataler Fehler. Ein Kommentar.

Ein Nicht-Dementi, das die Spekulationen anheizte. Auch wenn Tuchel den Mittelfeldspieler tatsächlich nicht abgeben möchte - ein klares Machtwort vom Trainer an dieser Stelle wäre deutlich sinnvoller gewesen. Denn: Der FC Bayern darf Kimmich nicht verkaufen! Ein zentrales Mittelfeld ohne Leon Goretzka? Wieso nicht! Flügel ohne Leroy Sané und Serge Gnabry: Verkraftbar! Aber ein FC Bayern München ohne Joshua Kimmich? Das darf nicht passieren! Nicht in diesem Sommer und hoffentlich auch nicht die kommenden Transferperioden!

Trainer Thomas Tuchel sprach nach dem als Testspiel getarnten Sommerkick in Rottach-Egern (27:0) auf Kimmich angesprochen von "einer großen Überraschung", ein "Basta" ging trotzdem nicht über seine Lippen . "Ich fange aber nicht an zu dementieren, denn das ergibt keinen Sinn. Sonst müssen wir die gesamte Kaderliste durchgehen."

Wie der kicker am Montag berichtete, wäre Bayern München bei einem lukrativen Angebot für Kimmich (Vertrag bis 2025) gesprächsbereit . Dem geplanten Umbau des zentralen Mittelfelds der Münchner könnte auch der eigentlich unantastbare Kimmich zum Opfer fallen.

Es gab sie in diesem Sommer schon häufiger, die Gerüchte, dass Joshua Kimmich bei anderen Klubs hoch im Kurs steht. Dass sich Kimmich aber tatsächlich verabschieden würde vom deutschen Rekordmeister - das schien im Grunde undenkbar. Bis jetzt?

© getty

FC Bayern München: Joshua Kimmich in der Kritik

Dass sich die Bayern nach der enttäuschenden Vorsaison in einem Umbruch befinden, ist längst kein Geheimnis mehr. In Raphaël Guerreiro, Konrad Laimer und Min-jae Kim haben es bereits drei Neuzugänge an die Säbener Straße geschafft. Kyle Walker und Harry Kane sollen folgen.

Und dann wäre da noch die offene Position im defensiven Mittelfeld, die eigentlich der zum FC Arsenal gewechselte Declan Rice hätte schließen sollen. Zu anfällig war das Zusammenspiel zwischen Kimmich und Goretzka in der vergangenen Spielzeit. Die Zukunft von letzterem ist auch deshalb in der Schwebe.

Kimmich, so intern und extern lange der Tenor, soll künftig von einem "echten" Sechser abgesichert werden. Er selbst wurde in dieser Rolle zuletzt häufig - zum Teil auch berechtigt - hinterfragt, seine Qualitäten im Offensivspiel überwiegen. Nun soll Kimmich grundsätzlich zur Debatte stehen.