FC Bayern, News und Gerüchte: FCB geht wohl bei gleich zwei Transferzielen leer aus

Bayerns Suche nach einer Verstärkung für das zentrale Mittelfeld läuft aktuell nicht nach Plan. Konrad Laimer verrät den Zeitpunkt seiner Unterschrift, Joshua Kimmich bekennt sich zum Rekordmeister. Und Kingsley Coman macht eine Ansage. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB.

© getty/SPOX FC Bayern, Gerücht: Declan Rice zieht es zum FC Arsenal Dem FC Bayern droht im Kampf um Wunschspieler Declan Rice eine Schlappe auf dem Transfermarkt. Der Guardian berichtet, dass die Gespräche zwischen West Ham United und dem FC Arsenal wegen eines Wechsels des 24-Jährigen gut verlaufen. Es herrsche "Zuversicht", dass der Deal schon bald in trockenen Tüchern sei. Arsenal sei bereit, mehr als 100 Millionen Pfund (etwa 116 Millionen Euro) für den englischen Nationalspieler zu zahlen und ihn damit zum Rekordeinkauf zu machen. Eine Reihe anderer Vereine, darunter eben auch der FC Bayern, bemühen sich um Rice. Laut Guardian sei Arsenal dabei aber "am aggressivsten" gewesen. West Hams Klubchef David Sullivan hatte nach dem Gewinn der Conference League in der vergangenen Woche bestätigt, dass Rice im Sommer wechseln möchte und dass es die Vereinbarung gebe, ihn bei einem guten Angebot ziehen zu lassen.

© getty FC Bayern, Transfers: Frenkie de Jong will beim FC Barcelona bleiben Sollte es Hoffnungen beim FC Bayern auf einen Transfer von Barcelonas Mittelfeldstar Frenkie de Jong gegeben haben, wurden diese von dem Niederländer enttäuscht. Geht es nach ihm, wird er im Sommer nicht wechseln. De Jong sagte dem Telegraaf: "Ich fühle mich wohl in Barcelona. Wenn alles gut läuft, werde ich bleiben. Der WM-Teilnehmer ergänzte: "Man kann nie zu 100 Prozent sicher sein. Aber ich schätze, dass ich in der nächsten Saison für Barcelona spiele." In der vergangenen Woche hatte The Athletic berichtet, dass die Bayern auf ihrer Suche nach einer Verstärkung für das zentrale Mittelfeld auch wieder über de Jong nachdenken. Dessen Vertrag bei Barça läuft noch bis 2026. Allerdings gehört er zu den Spitzenverdienern und die finanziell gebeutelten Katalanen wollten ihn bereits in der Vergangenheit mehrfach (vergeblich) loswerden. Gerüchte um de Jong und die Bayern gibt es immer wieder mal. Dem deutschen Rekordmeister wurde in den letzten Jahren mehrfachen ein Interesse an dem 26-Jährigen, der 2019 für 86 Millionen Euro Ablöse nach Barcelona gewechselt war, nachgesagt.

© imago images FC Bayern, News: Yann Sommer spricht über Verhältnis zu Manuel Neuer Bayern-Torhüter Yann Sommer hat sich in einem Interview zu seinem Verhältnis zu Manuel Neuer geäußert. "Wir kennen uns schon länger. Während seiner Reha haben wir uns täglich gesehen. Das Verhältnis zwischen uns ist sehr entspannt", sagte der Schweizer gegenüber 20min.ch. Sommer war im Winter zu den Bayern gewechselt, nachdem sich Neuer schwer verletzt hatte. Der langjährige deutsche Nationaltorhüter will zu Beginn der neuen Saison wieder angreifen. Was bedeutet das für Sommer? "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag bei Bayern München und das freut mich sehr", betonte der. Er werde sich jetzt erst auf die Nationalmannschaft konzentrieren. Zur Kritik an seinen Leistungen in der Rückrunde sagte Sommer: "So ist das halt bei Bayern München. Ich hatte in meiner Karriere nie ein Problem mit Kritik. Mit konstruktiver Kritik kann ich gut umgehen. Wenn sie unsachlich ist, kann ich damit weniger anfangen."

© getty FC Bayern, Transfers: Konrad Laimer unterschrieb bereits im Frühjahr Konrad Laimer hat das Rätsel um das Foto seiner Vertragsunterschrift beim FC Bayern gelöst. Die Münchener hatten ihn am vergangenen Freitag als Neuzugang verkündet, auf dem Bild seiner Vertragsunterzeichnung ist allerdings ein kahler Baum zu sehen. Im Lager der österreichischen Nationalmannschaft erklärt Laimer nun: "Es gibt so viele Detektive überall und es ist ja auch irgendwie klar ... Wir brauchen nicht drum herumreden: Das Foto ist natürlich irgendwann im Frühjahr entstanden, als wir damals unterschrieben haben." Trotz der Spekulationen um einen feststehenden Wechsel an die Isar hatten sich die Verantwortlichen RBs noch hoffnungsvoll geäußert, was seinen Verbleib angeht. Dahinter habe eine Verabredung der Klubs gesteckt, so Laimer: "Alle Beteiligten haben sich schlussendlich drauf geeinigt, ob es RB oder Bayern war, ob es ich war, dass wir das erst nach der Saison veröffentlichen wollen. Das war's dann auch schon wieder von der Geschichte. Keiner wollte im Saisonendspurt Unruhe haben. Am Ende hat es auch sehr gut funktioniert. Wir haben den Pokal gewonnen, die sind Meister geworden. Dann passt ois ..." Er freue sich, dass er in der kommenden Saison für den FCB auflaufen kann: "Das eine oder andere Bayern-Dress hing bei mir im Schrank. Für mich gibt es nichts Größeres, als für die Bayern zu spielen. Das ist ein Verein, der immer die höchsten Ziele erreichen will - so wie ich."

© getty FC Bayern, News: Alphonso Davies hat Mitleid mit Marco Reus Die verpasste Meisterschaft hat dem BVB schwer zugesetzt - wohl niemandem so sehr wie Marco Reus. Bayern-Star Alphonso Davies hat Mitleid mit dem Dortmunder Kapitän. "Ich habe die Bilder und Videos gesehen. Er ist so lange da, hat so viele großartige Spieler kommen und gehen sehen. Ich leide mit ihm. Er ist derjenige, bei dem ich am meisten dachte: 'Verdammt ...'", sagte Davies im Podcast "Say Less". Davies weiter: "Lassen wir den Fußball und die Konkurrenz außen vor, einfach als Mensch. Ich kenne ihn nicht wirklich, aber ich finde, er ist ein guter Typ. Und ich habe ihn so oft mit Herzschmerz gesehen. Er ist schon so viele Jahre bei dem Verein, er ist dem Team immer treu geblieben. Er hatte die Möglichkeit zu wechseln, aber sein Herz ist in Dortmund. Ihn dann so zu sehen, das ist hart."

© getty FC Bayern, News: Joshua Kimmich bekennt sich zum FCB Joshua Kimmich hat sich angesichts der Abwerbeversuche des FC Barcelona zu Bayern München bekannt. "Es war ja schwierig, das nicht mitzubekommen", sagte der DFB-Kapitän nach dem 3:3 (1:2) im 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine über die öffentlichen Avancen von Barça-Trainer Xavi. "Generell ist es jetzt nicht so, dass ich mich großartig damit beschäftige", ergänzte der 28-Jährige und betonte: "Ich habe ja, wie jeder sicherlich weiß, noch zwei Jahre Vertrag und wir haben Großes vor." Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

© getty FC Bayern, News: FCB laut Coman "nicht auf Understatement angewiesen" Kingsley Coman sieht den FC Bayern trotz der schwachen Saison für das kommende Transferfenster gerüstet. "Der FC Bayern ist hier nicht auf Understatement angewiesen", sagte der französische Flügelspieler dem Vereinsmagazin 51. Bayern gehöre weiterhin "zu den ganz, ganz Großen", so Coman: "Viele Spieler wollen hierher. Und das ist gut so." Die vergangene Saison sei mit dem Viertelfinal-Aus in Champions League und Pokal sowie der insgesamt schwachen Rückrunde "kompliziert" gewesen, gab der 26-Jährige zu. Dennoch habe der Verein und auch die Stadt für potenzielle Neuzugänge weiterhin viel zu bieten. "Man bekommt hier als Spieler unglaublich viel Respekt entgegen gebracht", betonte Coman, der seit 2015 in München spielt und noch einen Vertrag bis 2027 besitzt. Auch abwanderungswillige Spieler sollten sich den Schritt daher gut überlegen. "Ich kenne mittlerweile fast alle Leute und Gesichter an der Säbener Straße", sagte der Franzose, "und finde das viel schöner, als immer wieder neue Verbindungen aufbauen zu müssen."