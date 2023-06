FC Bayern München, News und Gerüchte: Daley Blind steht wohl vor Wechsel vom FCB zum FC Girona

Beim FCB steht ein Abwehrspieler offenbar kurz vor dem Absprung. Sollte auch Lucas Hernández gehen, wird der Rekordmeister ein bestimmtes Profil suchen. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern München.

Ende Juni läuft der Vertrag von Daley Blind beim FC Bayern München aus. Sein halbes Jahr beim FCB verlief ernüchternd: Nur 157 Einsatzminuten bestritt er für den FCB in fünf Pflichtspielen, lediglich einmal stand der 33-Jährige in der Startelf.

© getty

FC Bayern München, News: Ex-Mitspieler glaubt an Sadio Mané

Der ehemalige Teamkollege von Sadio Mané aus der Nationalmannschaft des Senegal, Saliou Ciss, hat sich zur Zukunft des Bayern-Angreifers geäußert. Ciss ist der Ansicht, dass man Mané beim FC Bayern nicht abschreiben sollte.

"Sadio hat sich gerade einer neuen Liga angeschlossen, einem neuen Umfeld. Seine Verletzung hat nicht geholfen. Bis zur nächsten Saison wird er alle Probleme und schlechten Leistungen überwinden können. Wir werden einen neuen Sadio Mané sehen", sagte Ciss gegenüber Canal+ Sport Afrique.

Mané kam in der abgelaufenen Saison nie richtig in Tritt. Er absolvierte 38 Pflichtspiele, in denen ihm zwölf Tore und sechs Vorlagen gelangen. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2025, doch seit Wochen wird über einen vorzeitigen Abgang des 31-Jährigen spekuliert.