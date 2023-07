FC Bayern: Wechsel von Lucas Hernández zu PSG offiziell

Innenverteidiger Lucas Hernández wechselt vom FC Bayern München zu Paris Saint-Germain. Das gab der deutsche Rekordmeister am Sonntag bekannt. Hernández unterschrieb in Paris bis 2026.

Damit verlässt der Franzose den FC Bayern nach insgesamt vier Jahren und schließt sich dem französischen Meister PSG an. Über die Ablösesumme machten die Bayern keine Angaben, Medienberichten zufolge soll sie zwischen 40 und 50 Millionen Euro liegen, plus Boni.

"Wir bedanken uns bei Lucas Hernández für vier sehr erfolgreiche gemeinsame Jahre", sagte der Münchner Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen: "Er hat immer alles gegeben, seine Kämpfernatur und seine Leidenschaft haben uns stets imponiert. Der FC Bayern wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute."

Die Bayern hatten den Linksfuß im Sommer 2019 für die vereinsinterne Rekord-Ablösesumme von 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet. Hernández wurde sowohl zentral in der Innenverteidigung als auch als Linksverteidiger eingesetzt. In seiner Zeit in Deutschland machten ihm mehrfach Verletzungen zu schaffen. Nach einem Kreuzbandriss bei der WM 2022 in Katar fiel er für die komplette Rückrunde der zurückliegenden Saison aus.

Hernández verabschiedete sich am Sonntag über die sozialen Medien von den Fans und dankte Anhängern und dem Verein "für ihr Vertrauen und die bedingungslose Unterstützung". Nach "reiflicher Überlegung", so Hernández, habe er jedoch entschieden, sich "neuen Herausforderungen zu stellen."

Dennoch hätte die FCB-Vereinsführung den Vertrag mit Hernández gerne verlängert. Zwischenzeitlich schien alles darauf hinauszulaufen, doch dann schaltete sich PSG Medienberichten zufolge im Februar in den Poker ein. An der Seine soll er den Platz von Sergio Ramos einnehmen.

"Er ist ein unheimlich guter Spieler, der sehr gut zu uns passt, und es ist natürlich unser Wunsch, ihn langfristig an uns zu binden", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer unlängst. Trainer Thomas Tuchel hatte betont, mit dem "absoluten Führungsspieler" zu planen.

Für die Bayern absolvierte Hernández insgesamt 107 Pflichtspiele. In vier Jahren wurde er viermal Deutscher Meister, 2020 gewann er unter Trainer Hansi Flick das Sextuple.

Lucas Hernández: Statistiken beim FC Bayern