FC Bayern München: Oliver Kahn vor dem Aus? Lothar Matthäus berichtet von Telefonat

In seiner Rolle als TV-Experte für RTL im Rahmen des Europa-League-Spiels von Bayer Leverkusen hat Lothar Matthäus über die Krise beim FC Bayern gesprochen. In München "rumort es", sagte der Ex-Bayern-Profi.

Matthäus weiter: "Heute Morgen ist der Name von Oliver Kahn auch bei mir genannt worden am Telefon, dass die Position ganz sicher nicht mehr die stabilste ist." Am Donnerstag war vielfach über eine vorzeitige Ablösung von Kahn als Vorstandsboss spekuliert worden.

Der Rekordnationalspieler glaubt aber nicht, dass es eine gute Idee wäre, sich von Kahn zu trennen: "Es muss gar keiner gehen, aber die Fehler, die gemacht worden sind, die müssen abgestellt werden."

Der 62-Jährige ging auch Bayern-Präsident Herbert Hainer an: "Was ich zuletzt von Herbert Hainer gehört habe, war ein Interview von vor fünf, sechs Wochen, wo er gesagt hat, wir planen die Zukunft mit Nagelsmann. Und zehn Tage später war er weg. Danach ist er von der Bildfläche verschwunden. Gerade diese Leute, die müssen zurzeit Stärke zeigen. Die müssen auch die Fehler ansprechen, die Schwächen. Die ganze Unruhe, der Trainerwechsel, war es der richtige Zeitpunkt? Ja oder nein? Den Ergebnissen nach nein."

Auch die lobenden Worte von Coach Thomas Tuchel nach den beiden Partien gegen ManCity sind Matthäus ein Dorn im Auge: "Wenn ich höre: 'Wir haben sie zweimal am Haken gehabt.' Ja, dann fisch' ich sie einmal raus."

