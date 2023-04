FC Bayern München: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel vor dem Spiel gegen den SC Freiburg

Der FC Bayern München muss am Samstag in der Bundesliga beim SC Freiburg und womöglich auch am Dienstag in der Champions League bei Manchester City auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Das gab Trainer Thomas Tuchel am Freitag auf einer Pressekonferenz bekannt.

Der Torjäger habe "Probleme mit dem Knie", erklärte Tuchel. Bezüglich des Viertelfinal-Hinspiels bei Manchester City in der Königsklasse am Dienstag werde es "eng", so Bayerns Coach: "Die Zeit ist knapp. Nach dem Spiel gegen Dortmund war es ein bisschen die gleiche Situation, da haben wir es geschafft. Wir müssen abwarten."

Ersetzen könnte Choupo-Moting zum einen Mathys Tel. Doch auch der Franzose ist nach seinem Muskelfaserriss noch keine Option gegen Freiburg. "Ansonsten sind Sadio Mané und Serge Gnabry Kandidaten für vorne drin. Beide können diese Position füllen", sagte Tuchel.

Darüber hinaus nannte Tuchel die Gründe für die Leistungsschwankungen seines Teams, das unter der Woche gegen Freiburg aus dem DFB-Pokal ausgeschieden war. "Zusammengefasst fehlt uns aktuell die Form. Ich finde es auch nicht schlimm, das mal so auszusprechen. Das kommt alles wieder, da bin ich mir sicher. Es fordert Arbeit, Galligkeit und Giftigkeit", sagte er.

Beim Pokal-Aus hätte es seinen Spielern an "Präzision, Leichtigkeit und ein bisschen Vertrauen" gefehlt: "Daraus resultiert, dass uns die Kreativität fehlt." Zudem prangerte Tuchel die vielen Gegentore an.

Dennoch glaubt der Nachfolger von Julian Nagelsmann "an die Zusammenstellung des Kaders" und an einen positiven Ausgang der kommenden Aufgaben.

FC Bayern München: PK mit Thomas Tuchel im Liveticker zum Nachlesen

Tuchel über den Umgang mit den Spielern

"Die Spieler sind sehr selbstkritisch und ich habe ihnen genau das gleiche erzählt wie jetzt auf der Pressekonferenz. Es bringt uns aber nicht weiter, nur an die schlechten Dinge zu denken. Wir müssen positiv denken. Jeder muss sich trauen, positiv zu sein. Das ist nicht so einfach. Aber wir dürfen uns nicht eingraben und die Dinge untereinander alleine ausmachen. Die Gruppe gibt immer alles und wir dürfen weiter positiv bleiben. Form gibt es nur zurück, wenn wir uns um das Tägliche kümmern. Die Trainingseinheit am Donnerstag war sehr gut. Dann ist es nicht verboten, Biss zu entwickeln. Wir dürfen nicht den Fehler machen, alles zu analysieren. Wir müssen einen Biss als Mannschaft entwickeln. Wir sind auf dem Weg, uns zur Topform zurückzukämpfen. Unser Ziel ist es, eine Reaktion in Freiburg zu zeigen."

Tuchel über den Spagat zwischen Freiburg und City

"Wir können gegen Freiburg keine Sachen mit Blick auf das Spiel gegen ManCity üben. Das sind komplett andere Spiele. Wir haben die Partie aber im Hinterkopf, weil wir vor einer englischen Woche stehen."

Tuchel über Ersatz für Choupo-Moting

"Mathys Tel kann auch auf vorne drin spielen, aber der fehlt aktuell auch. Das war seine erste Antwort, als ich ihn gefragt habe. Ansonsten sind Sadio Mané und Serge Gnabry Kandidaten für vorne drin. Beide können diese Position füllen."

Tuchel über die aktuelle Form

"Ich glaube weiterhin an die Zusammenstellung des Kaders und an die Spiele mit Blick auf die nächsten Wochen. Zusammengefasst fehlt uns aktuell die Form. Ich finde es auch nicht schlimm, das mal so auszusprechen. Das kommt alles wieder, da bin ich mir sicher. Es fordert Arbeit, Galligkeit und Giftigkeit."

Tuchel über Choupo-Motings Einsatzchancen gegen ManCity

"Für Chuopo wird es eng, er ist in Behandlung und geht heute nicht mit. Die Zeit ist knapp. Nach dem Spiel gegen Dortmund war es ein bisschen die gleiche Situation, da haben wir es geschafft. Wir müssen abwarten."

Tuchel über Musialas Handspiel

"Das weiß er selber, er ist ja ein schlauer Junge. Es ist nicht nur sein Fehler, es gab auch ein paar davor in der Kette. Die Aktion ist natürlich sehr unglücklich. Heutzutage kannst du mit den Armen nicht mehr dieses Risiko eingehen. Er hat gestern ein super Training gemacht. Die Kabine ist tiptop. Jeder ist bereit, sofort zu helfen. Manchmal ist es auch besser, nicht mehr 20-mal darauf herumzuhacken. Das war weder nach dem Spiel noch in den letzten Tagen ein Thema. Er ist absolut bereit, zu beginnen."

Tuchel über Manchester City und die Zweifel von Marcel Reif

"Darüber können wir am Montag sprechen, jetzt bereiten wir uns auf Freiburg vor. Marcel Reif sei seine Meinung gegönnt. Es macht auch nichts, wenn wir als Underdog nach Manchester fahren."

Tuchel über das Auftreten seiner Mannschaft

"Wir müssen eine Herangehensweise wählen, dass wir auf verschiedene Systeme reagieren können. Es gibt die Inkonstanz. Es sieht zwar nach einem Muster aus, aber ich weigere mich noch dies so zu sagen nach zwei Spielen. Wir kriegen aber zu viele Gegentore. Ich möchte trotzdem positive Dinge daraus ziehen."

Tuchel über die Reaktion der Mannschaft

"Wir brauchen eine Reaktion, das bräuchten wir auch, wenn wir gewonnen hätten. Auch wenn man das nicht hören möchte, sind da positive Dinge dabei gewesen. Ich bin der erste, der normalerweise sagt: Da habe ich jetzt keine Lust drauf, das zu hören. Du stellst das Ausscheiden immer in den Mittelpunkt deiner Betrachtung. Das ist halt nicht die alleinige Wahrheit. Es kann passieren im Fußball, dass das Ergebnis nicht der hunderprozentigen Wahrheit entspricht. Wir müssen das akzeptieren. Die müssen wir uns jetzt anhören. Genauso umgekehrt. Wir werden auch mal Siege haben, in denen wir uns damit beschäftigen müssen, dass wir nicht gut waren und dass es so nicht reicht. Ich glaube, dass der Wille und die Bereitschaft ausgereicht haben, das Spiel zu dominieren und zu gewinnen. Wir haben gar nichts zugelassen und sind mit zwei Fernschüssen brutal bestraft worden. In unseren Möglichkeiten haben wir die nötige Präzision vermissen lassen. Vielleicht auch ein bisschen die Entschlossenheit und die Leidenschaft, wobei das auch schnell gesagt ist, bei einer Mannschaft, die viel Ballbesitz hat und angreift. Oftmals wird der Mannschaft, die verteidigt, leidenschaftliches Verteidigen nachgesagt. Leidenschaftliches Angreifen sieht manchmal weniger leidenschaftlich aus als das Verteidigen, weil die Grätsche oft was hermacht und der defensive Zweikampf auch leichter ist als der offensive. Es fehlt uns der letzte Pass, die Präzision, die Leichtigkeit und ein bisschen das Vertrauen. Daraus resultiert, dass uns die Kreativität fehlt. Uns fehlt die Form."

Tuchel über das Aus im DFB-Pokal

"Ärger ist sein sehr unmittelbares Gefühl. Das tut nochmal weh, wenn die Auslosung ansteht. Aber der unmittelbare Ärger ist erstmal weg. Wir müssen es akzeptieren, daraus lernen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Aber es tut weh. Trotzdem haben wir das Recht, positiv zu blieben. Man kann auch Wut entwickeln und trotzdem positiv bleiben. Es gibt genügend Gründe, es abzuschütteln und weiterzumachen."

Tuchel zur Personalsituation

"Choupo fällt aus, er hat Probleme mit dem Knie. Auch für Tel ist es zu früh."

