FC Bayern München, News und Gerüchte: Uli Hoeneß spricht über Plakat-Protest der FCB-Fans

FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß spricht über den Plakat-Protest der Bayern-Fans beim Spiel gegen PSG. Dazu bezieht Hoeneß erneut Stellung zu einem möglichen Transfer von Tottenhams Stürmer Harry Kane. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

© getty FC Bayern München, News: Uli Hoeneß spricht über Plakat-Protest der FCB-Fans Vor dem Rückspiel gegen PSG am Mittwoch tauchte in der Südkurve der Allianz Arena ein Plakat auf. Darauf stand in französischer Sprache geschrieben: "Unser Metzger schlachtet den langen Arm von Katar". Ehrenpräsident Uli Hoeneß war mit einem erhobenen Mittelfinger zu sehen, dazu hielt er ein blutverschmiertes Metzgermesser in der Hand, mit dem er einen Arm abschneidet. Zudem waren ein zersplittertes PSG-Logo sowie der Namenszug des ungeliebten Sponsors Qatar Airways zu sehen. Gegenüber Sky nahm Hoeneß nun Stellung zum Protest der Münchner Anhänger: "Im Stadion nehme ich so etwas nicht wahr. Da schaue ich aufs Spielfeld und nicht in die Zuschauerränge. Man muss immer differenzieren: Sie dürfen nicht sagen 'die Südkurve'. Die Südkurve sind 12.000 Menschen. Und meiner Meinung nach hat unten eine kleine Gruppe von 30 Personen das gemacht." Hoeneß betonte dazu das Recht auf freie Meinungsäußerung: "Wir leben in einer Demokratie, wo jeder seine Meinung äußern darf, ob sie richtig ist oder nicht. Ich lasse denen ihre Meinung und ich hoffe, sie lassen mir meine Meinung und damit kann ich prima leben."

© getty FC Bayern München, News: Uli Hoeneß über den Sieg gegen PSG Hoeneß sprach zudem über das 2:0, das den FC Bayern gegen Paris ins Viertelfinale der Champions League gebracht hat. Angesprochen darauf, ob es für ihn eine besondere Genugtuung sei, gegen einen finanziell stark alimentieren Verein gewonnen zu haben, sagte Hoeneß: "Wir müssen nicht immer über das Geld reden. Tatsache ist, dass Paris natürlich eine der besten Mannschaften der Welt ist, mit diesen Superstars. Ich glaube, wir alle vom FC Bayern können stolz sein, dass wir diesen Abend miterleben durften, denn in der zweiten Halbzeit war es ja schon fast eine Demonstration." Hoeneß weiter: "Ich bin selten so glücklich nach Hause gefahren." Wie groß sind für den FCB nun also die Chancen auf den Gewinn der Königsklasse? Der langjährige Manager dazu: "Man darf Real Madrid und Manchester City nicht vergessen. Unter den acht besten sind fünf bis sechs richtig starke Mannschaften. Im Viertelfinale kannst du gegen jeden ausscheiden. In einem Spiel passiert viel. Es ist sehr wichtig, dass wir in diesem Jahr das Viertelfinale erreicht haben nach dem Ausscheiden letztes Jahr gegen Villarreal. Jetzt schauen wir zuversichtlich auf die Auslosung."

© getty FC Bayern München, News: Uli Hoeneß über einen Transfer von Harry Kane Bereits im Januar äußerte Hoeneß seine Meinung bezüglich eines Transfers von Tottenhams Harry Kane zu Bayern München. "Das ist ein grandioser Spieler", sagte Hoeneß, "aber das ist eine Größenordnung - ich weiß, dass Manchester City letztes Jahr bei 140 oder 150 Millionen ausgestiegen ist und kann mir nicht vorstellen, dass das Beträge sind, die der FC Bayern bezahlen will oder kann." Auch von Sky wurde Hoeneß nun auf Stürmer Kane angesprochen. Er betonte, dass er nur ein kleiner Teil bei einer solchen Entscheidung wäre: "Da geht nichts über meinen Schreibtisch. Ich bin einer von neun Aufsichtsräten, die im Präsidialausschuss bei großen Ausgaben von über 25 Millionen Euro mitbestimmt. Und ich habe hier meine persönliche private Meinung geäußert." Hoeneß sagte jedoch auch, er könne sich einen Transfer, "der um die 100 Millionen kosten kann", beim FC Bayern vorstellen. In Sachen Kane blieb er bei seiner skeptischen Meinung: "Er ist fast 30 Jahre alt und letztes Jahr hat Tottenham das 160-Millionen-Angebot von Manchester City abgelehnt. Deswegen habe ich gesagt, in diesem Fall, das wäre gaga, wenn der FC Bayern sich so einem Transfer nähern würde." Würde Hoeneß also ein Veto bei einem Kane-Transfer im Aufsichtsrat einlegen? "Ich würde meine private Meinung sagen. Ich bin einer von neun und wenn die anderen acht sagen, er wird gekauft, dann wird er gekauft. So ist es in einer Demokratie", sagte Hoeneß.