FC Bayern München: Dayot Upamecano, Ryan Gravenberch und Erix Maxim Choupo-Moting fehlen wohl gegen Wolfsburg

Der FC Bayern München muss gegen den VfL Wolfsburg offenbar auf gleich drei Spieler, darunter zwei absolute Stammspieler, verzichten. Das berichtet Sport1.

Demnach stehen Trainer Julian Nagelsmann Abwehrchef Dayot Upamecano und Torjäger Erix Maxim Choupo-Moting nicht zur Verfügung. Auch Ryan Gravenberch, der sich im Mittelfeld zuletzt ebenfalls gut präsentiert hatte, verpasst dem Bericht zufolge das Gastspiel bei den Wölfen. Alle drei hätten das Abschlusstraining am Samstag verpasst, heißt es weiter.

Upamecano hatte bereits am Freitag nicht am Mannschaftstraining teilgenommen, um sich von einem Physiotherapeuten durchchecken zu lassen.

"Upa ist in Konstanz in Behandlung. Da lässt er ein bisschen seine Statik einstellen und seinen Zeh anschauen", erklärte Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag: "Er hat ein paar Wehwehchen im Adduktorenbereich und am Zeh."

Allerdings kündigte der FCB-Coach an, dass Upamecano am nächsten Tag wieder "normal trainieren und auch zur Verfügung stehen" werde. Das ist offenbar nicht eingetroffen.

Choupo-Moting leidet derweil unter einem Magen-Darm-Infekt. Auch bei dem Stürmer deutete Nagelsmann allerdings an, dass ein Einsatz für das Wolfsburg-Spiel nicht in Gefahr sei.

Gravenberch laboriert derweil an einer Prellung am Knie, wie Nagelsmann bestätigte. Ob er im Kader steht, würde sich erst kurzfristig entscheiden: "Das ist nichts am Bandapparat. Wir haben gestern ein Bild gemacht. Da ist alles intakt. Es ist ein Schmerzthema und wird sich morgen entscheiden."

Neben dem Trio wird auch Josip Stanisic definitiv nicht dem Aufgebot des deutschen Rekordmeisters angehören. Der Verteidiger hat Probleme mit dem Sprunggelenk.