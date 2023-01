FC Bayern - Nagelsmann übt Kritik am FCB-Auftritt gegen Frankfurt: "Es ist eine Ergebniskrise"

Julian Nagelsmann hat Kritik an seiner Mannschaft nach dem 1:1 (1:0)-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt geübt. Laut dem Bayern-Trainer befinde sich der deutsche Rekordmeister in einer "Ergebniskrise".

"Um große Spiele zu können, musst du auch die kleinen so bestreiten, dass du von der Psychologie in einem guten Lauf bist. Allzu viel Zeit haben wir nicht vor den ganz großen Spielen, um in diesen Lauf zu kommen. Also müssen wir irgendwann anfangen - der erste Schritt ist immer der schwerste. Es ist eine Ergebniskrise", erklärte Nagelsmann bei Sky nach dem dritten sieglosen Bundesligaspiel der Münchner in Folge.

Vor allem die kreative Spieleröffnung passte dem Bayern-Coach überhaupt nicht. "Die Spielbeschleunigung war überhaupt nicht gut. In allen drei Spielen hat der Gegner tief verteidigt, dann ist das einfach zu wenig. Wir hatten auch heute viele Situationen, in denen wir die sehr guten Spieler in den Halbräumen einsetzen können, aber wir spielen es fast nur über den Flügel. Da kann sich der Gegner gut darauf einstellen. Am Ende ist es keine besondere Leistung von uns", so Nagelsmann.

Nach dem dritten Unentschieden nacheinander sei das "Selbstvertrauen natürlich nicht so hoch", meinte der FCB-Trainer, der von seiner Mannschaft in den kommenden Wochen bessere Auftritte fordert: "Wir hätten dafür auch viel mehr tun müssen. Es gibt viele Punkte, die wir wirklich hätten besser machen können."

Ähnlich bewertete Thomas Müller die Lage. "Sicherlich haben wir uns heute den Knotenplatzer gewünscht. Frankfurt hat es uns schwer gemacht. Aber die Situation ist so, wie sie ist. Wir müssen es besser machen", sagte der 33-Jährige nach der Partie bei Sky. "Dreimal unentschieden spielen - das geht nicht, wir sind Bayern München. Dass wir unzufrieden sind, dass wir dreimal in Folge nicht gewinnen, ist klar. Es nervt brutal."

Nach dem 1:1 gegen die Eintracht ist der Vorsprung der Bayern an der Tabellenspitze auf Verfolger Union Berlin auf einen Zähler zusammengeschrumpft. Unmittelbar vor der WM-Pause hatten die Bayern noch sechs Spiele in Folge gewonnen.

