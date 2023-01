FC Bayern München - Kevin Trapp über Wechselgerüchte: "Bestätigung für meine Leistung"

Nationaltorhüter Kevin Trapp hat auf die Wechselgerüchte reagiert, wonach er ein Kandidat beim FC Bayern sei. Zwar fühle er sich geschmeichelt, ein Transfer ergebe seiner Meinung nach allerdings keinen Sinn.

"Manuel Neuer ist verletzt, er hat nicht seine Karriere beendet. Und wir wissen alle, was für ein Torwart er ist. Ich wünsche ihm jedenfalls gute Besserung und eine schnelle Genesung", sagte Trapp im Trainingslager von Eintracht Frankfurt auf die Frage, ob er sich eine Rolle als Neuer-Vertreter vorstellen könne. "Ich habe mich damit nicht wirklich beschäftigt. Ich habe es natürlich gelesen, es war ja gar nicht möglich, das nicht zu lesen. Wenn so etwas auftaucht, ist das erstmal ein schönes Zeichen, weil das eine Bestätigung der Leistungen ist."

Weiter scherzte er: "Das einzige, das heiß war, war die Sonne im Urlaub." Zudem betonte Trapp, dass seine Seite "das aber sicherlich nicht fingiert" habe. "Das haben wir nicht nötig, aber das hat Markus ja auch schon klargestellt." Damit spielte er auf die Äußerung von Sportvorstand Markus Krösche an, der die Spekulationen als "von den Beratern fingierte Geschichte" und "völligen Blödsinn" bezeichnet hatte.

Dies wiederum soll nicht gut bei Sports360 angekommen sein, der Agentur, von der der Torhüter beraten wird. Krösche ruderte deshalb etwas zurück: "Ich kann nachvollziehen, dass ihm die Aussagen nicht gefallen haben, das würde mir auch so gehen." Man kenne sich aber, und wolle langfristig zusammenarbeiten. Laut Sport1 beschäftigte den Klub die Zukunft von Trapp, dessen Vertrag 2024 ausläuft, nachhaltig, er werde als unersetzbarer Erfolgsfaktor gesehen.

Bezüglich einer Verlängerung seien alle Seiten laut Trapp "in einem guten Austausch, jeder weiß, was er will. Der Verein ist erfolgreich, auch die Spieler hier wollen erfolgreich sein. Wenn ich weiter ein Teil davon sein kann, dann natürlich sehr gerne." Woran es am Ende liegt, werden wir euch jetzt nicht sagen. Mir geht es darum, dass ich weiterhin die Qualität habe, um der Mannschaft zu helfen."