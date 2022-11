FC Bayern: Alphonso Davies gibt Update nach Verletzung

Bayerns Alphonso Davies hat zugegeben, dass seine Oberschenkelverletzung kurz vor der WM "angsteinflößend" gewesen sei. Zugleich stellte er im Rahmen einer Medienrunde mit dem kanadischen Nationalteam klar, dass er optimistisch bezüglich eines Einsatzes beim Turnierauftakt sei.

Beim 3:2 bei Hertha BSC in der Vorwoche zog sich der Kanadier einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu, bei der Bekanntgabe der Diagnose stellte der Klub jedoch klar, dass die Weltmeisterschaft für den linken Flügelspieler nicht in Gefahr sei.

Auch Davies selbst zeigte sich nun optimistisch: "Die Ärzte haben mir gesagt, dass nach zwei Wochen Reha alles gut sein wird. Ich bin froh, dass es nicht länger dauert und bin wirklich dankbar dafür." Am Donnerstag wolle er erste Laufübungen absolvieren, danach werde man schauen, wie sich der Oberschenkel entwickle. "Ich habe noch ein paar Schmerzen, aber an sich geht es mir gut und ich werde definitiv alles für mein Nationalteam geben."

In der WM-Vorbereitung trifft Kanada noch auf Bahrain (11. November in Manama) und Japan (17. November in Dubai), am 23. November beginnt das Turnier mit der Partie gegen Belgien. Weitere Gruppengegner sind Kroatien und Marokko. Für die Kanadier ist es die erste Teilnahme an einer Endrunde seit 36 Jahren.

Deshalb werde die WM für Davies sowie "das ganze Land ganz besonders" sein. "Wir haben es geschafft. Es war hart, aber wir sind glücklich und erwartungsfroh."

