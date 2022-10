FC Bayern, News und Gerüchte: "Es ist nicht leicht" - Sadio Mané spricht über Anpassung an FCB

Sadio Mané spricht über seinen Anpassungsprozess beim FC Bayern München. Karl-Heinz Rummenigge verteidigt Trainer Julian Nagelsmann. Die Personalsituation ist kritisch. Manuel Neuer hat eine neue App auf den Markt gebracht, in der Fans unter anderem darüber entscheiden dürfen, was er trägt. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: "Es ist nicht leicht" - Sadio Mané spricht über Anpassung an den FCB

Sadio Mané hat im Interview mit der UEFA über seinen Anpassungsprozess beim FC Bayern München gesprochen. "Es läuft gut", sagte der Angreifer: "Es ist nicht leicht, von einem Klub zu einem anderen zu wechseln." Er habe acht tolle Jahre in England verbracht und es sei nicht so einfach, "weil sich auf einmal so viel verändert - die Leute, Training, alles".

"Ich muss mich anpassen", erklärte Mané: "Ich wusste das, das war keine Überraschung. Es läuft genau so, wie ich mir das vorgestellt hatte." Deshalb sei er aktuell auch "sehr glücklich". Der FC Bayern habe seiner Meinung nach "einen sehr, sehr jungen Kader" und es sei "das erste Mal in meiner Karriere, dass ich Teil einer so jungen Truppe bin". Ihm falle aber auf, dass alle sehr hungrig sind. "Sie wollen sich entwickeln, sie passen auf", so Mané: "Das Training ist genauso intensiv wie die Spiele. Das ist wichtig, ich glaube, dass es einen echten Unterschied macht und man das sieht."

Neben diesen Mitspielern zu spielen, sei wiederum "leicht" für Mané. Der 30-Jährige wechselte im Sommer für 32 Millionen Euro zuzüglich Boni nach München. Dort traf er bisher in zwölf Pflichtspielen sechsmal.

Bayern-Noten: Glatte Eins für den Zauberer - Duo setzt wenig Akzente © imago images 1/17 Der FC Bayern hat seine Krise in der Bundesliga gestoppt und beim 4:0 gegen Bayer Leverkusen eine starke Vorstellung abgeliefert. Dabei war ein Spieler der Beste unter den vielen Starken: Die Noten aller Bayern-Spieler. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Geprüft beim Schuss von Moussa Diaby, den er über die Latte lenkte. Klasse Fußabwehr gegen Amine Adli. Note: 2,5. © imago images 3/17 BENJAMIN PAVARD: Ließ defensiv nichts anbrennen. Naturgemäß nicht mit so viel Offensivdrang wie Alphonso Davies, aber doch mehrfach mit beherzten Vorstößen. Note: 3. © imago images 4/17 DAYOT UPAMECANO: Von der schwachen Leverkusener Offensive selten beschäftigt. Sonst aufmerksam und abgeklärt. Immer wieder gute lange Bälle im Aufbau, einer davon leitete das 2:0 ein. Note: 2,5. © imago images 5/17 MATTHIJS DE LIGT: Hinten sehr auf Sicherheit bedacht. Einmal mit gefährlichem Weitschuss. Sein Offensivfoul im Leverkusener Strafraum verhinderte das mögliche 4:0. Note: 3. © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES: Interpretierte seine Außenverteidigerrolle gewohnt offensiv. Ständige, schnelle Vorstöße - immer gefährlich. Note: 2,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Boss im Mittelfeld, gut in der Aufteilung mit Marcel Sabitzer. Noch einen Tick offensiver und kreativer als der Österreicher. Note: 2,5. © getty 8/17 MARCEL SABITZER: Überzeugend im Zusammenspiel mit Kimmich in der Mittelfeldzentrale. Nicht nur Ausputzer, sondern auch mit gestaltenden Momenten. Note: 3. © getty 9/17 LEROY SANÉ: Erzielte das Tor zum 1:0, das aber noch abgefälscht war. Sonst ziemlich unauffällig. Vergab nach schöner Kombination noch eine gute Torchance. Note: 3. © getty 10/17 JAMAL MUSIALA: Starker Move und Flanke bei der Vorbereitung zum 1:0, schönes Zusammenspiel mit Müller beim 2:0. Immer quirlig, tolle Dribblings, super Pässe. Bester Mann auf dem Platz. Note: 1. © imago images 11/17 SADIO MANÉ: Anfangs oft untergetaucht, mit mehreren Ballverlusten und Stolperern. Dann das fürs Selbstvertrauen wichtige Tor zum 3:0. In der zweiten Halbzeit deutlich lebhafter. Note: 3. © getty 12/17 THOMAS MÜLLER: Agierte als Mittelstürmer und wurde ständig von der Offensive mitgenommen. Starke Vorbereitung zum 2:0. Aufmerksam und eiskalt beim Patzer von Bayer-Torwart Lukas Hradecky, den er zum 4:0 ausnutzte. Note: 2. © getty 13/17 SERGE GNABRY: Kam in der 65. Minute für Mané. Seinen Schuss aus spitzem Winkel parierte Hradecky, sonst wenige Akzente. Note: 3,5. © getty 14/17 LEON GORETZKA: Kam in der 65. Minute für Sabitzer. Blieb weitgehend unauffällig, dann kraftvoller Lauf und gute Chance in der Schlussphase. Note: 3,5. © getty 15/17 ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam in der 74. Minute für Leroy Sane und sah mal wieder ein paar Bundesliga-Minuten. Keine Bewertung. © imago images 16/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Kam in der 81. Minute für Dayot Upamecano und durfte noch das 4:0 mitbejubeln. Keine Bewertung. © imago images 17/17 RYAN GRAVENBERCH: Beschwerte sich zuletzt über zu wenig Einsatzzeit, gegen Leverkusen wurden es auch nur neun Minuten. Keine Bewertung.

FC Bayern, News: Karl-Heinz Rummenigge nimmt Julian Nagelsmann in Schutz

Karl-Heinz Rummenigge hat den zuletzt in die Kritik geratenen Trainer Julian Nagelsmann in Schutz genommen. "Ich glaube, dass er ein großes Trainer-Talent ist. Aber man darf auch nicht vergessen, er ist ein sehr junger Trainer", sagte Rummenigge am Tag nach dem 4:0 (3:0) in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen im Interview bei Antenne 1.

"Wenn du gleich ein Kaliber wie Bayern München coachst, dann ist das auch nicht ganz so einfach", ergänzte Rummenigge. Dabei verfügt der 35-Jährige bereits über 14 Jahre Trainererfahrung. Seit 2016 ist er in der Bundesliga tätig, trainierte dabei die TSG Hoffenheim und RB Leipzig. Dennoch "wird man ihm auch die Zeit geben und geben müssen", sagte Rummenigge. Vor dem Heimsieg gegen Leverkusen waren die Bayern in der Bundesliga in vier Spielen in Serie sieglos geblieben, als Konsequenz waren die kritischen Stimmen gegenüber Nagelsmann lauter geworden.

Eine langfristige Zusammenarbeit mit Nagelsmann würde laut Rummenigge auch aus finanziellen Gründen Sinn ergeben. "Die Laufzeit hat natürlich zumindest indirekten Einfluss darauf, dass er eine hohe Ablöse gekostet hat", sagte der ehemalige Vorstandschef.

Die Münchner hatten bei der Verpflichtung Nagelsmanns im Sommer 2021 einen zweistelligen Millionenbetrag an den Liga-Konkurrenten RB Leipzig überwiesen, der gebürtige Landsberger besitzt in München ein Arbeitspapier bis 2026.

FC Bayern, News: Sonderlob für "stabilen" Matthijs de Ligt

Beim 4:0-Sieg des FC Bayern München gegen Leverkusen standen vor allem die Offensiv-Spieler im Mittelpunkt. Ein Sonderlob bekam mit Matthijs de Ligt aber ein Verteidiger. Julian Nagelsmann ordnete die Leistung des Niederländers als "sehr, sehr gut" ein. "Er hat eine große Gabe zu wissen, was er perfekt kann und was er nicht ganz so gut kann und dementsprechend sein Spiel anzupassen", analysierte der Trainer bei DAZN: "Er verfolgt die Stürmer oft bis ins Mittelfeld und lässt sie dann nicht mehr drehen. Und macht dann auch mal ein kleines Foul und rammelt so ein bisschen von hinten. Da ist er sehr unangenehm."

"Ich finde, dass sie es sehr gut verteidigt haben", erweiterte Nagelsmann sein Lob auf die gesamte Defensive: "Wir hatten eine Großchance gegen uns und die hat Manu sensationell gehalten." Vor allem der Jubel nach gelungenen Verteidigungsaktionen hat es dem Coach angetan. Das sei ihm "manchmal wichtiger als nach einem Tor. Das ist ein gutes Zeichen."

Die defensive Stärke ist womöglich auch ein de-Ligt-Effekt. Der Niederländer brauche noch ein bisschen Rhythmus, sagte Nagelsmann, der dennoch zufrieden ist: "Aktuell ist er der stabile Spieler, den wir uns auch erhofft haben. Deswegen haben wir ihn verpflichtet."

FC Bayern, News: Kritische Personalsituation vor wichtiger Woche

Die Personalsituation beim FC Bayern ist vor den wichtigen Duellen mit Viktoria Pilsen in der Champions League (Dienstag, 18.45 Uhr) und Borussia Dortmund in der Bundesliga (Samstag, 18.30 Uhr) kritisch. Thomas Müller und Joshua Kimmich fallen zumindest für das Duell in der Königsklasse aus. Am Samstag vermeldeten die Münchner, dass beide positiv auf Corona getestet wurden. Da beide keine Symptome haben, können sie theoretisch nach fünf Tagen Isolation wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Gegen den BVB wären sie dann wieder einsatzbereit.

Neben den nach wie vor verletzten Lucas Hernández (Muskelbündelriss) und Bouna Sarr (OP am Knie) ist auch bei Kingsley Coman noch unklar, wann er sein Comeback feiern kann. Der Franzose hatte sich einen Muskelfaserriss zugezogen und trainierte in der vergangenen Woche individuell.

Zwischenzeugnisse der Bayern-Neuzugänge: So bleibt nur die Bank © getty 1/22 Der FC Bayern hat im Sommer über 137 Millionen Euro in Neuzugänge investiert. Aber wie haben sich die Neu-Münchner bislang geschlagen? Wir stellen den FCB-Neuzugängen ein erstes Zwischenzeugnis aus. © getty 2/22 Zur Erklärung: Die Durchschnittsnoten ergeben sich aus den bisherigen Bewertungen in den SPOX-Einzelkritiken der laufenden Saison. Benotungen erfolgen nur bei Pflichtspiel-Einsätzen ab einer Dauer von über 20 Minuten pro Spiel. © getty 3/22 NOUSSAIR MAZRAOUI | kam von Ajax Amsterdam | ablösefrei | Pflichtspiel-Einsätze: 7 | Minuten: 326 | Tore: 0 | Assists: 1 | SPOX-Durchschnittsnote: 3,5. © getty 4/22 Der Rechtsverteidiger sollte eigentlich eine Dauerbaustelle schließen, zumal Benjamin Pavard verstärkt den Wunsch geäußert hatte, lieber als Innenverteidiger agieren zu wollen. Doch Mazraoui hatte mit Anpassungsproblemen zu kämpfen. © imago images 5/22 "Wir haben mehr Läufe gemacht als er kannte", erklärte FCB-Coach Julian Nagelsmann. "Er muss sich noch an das Tempo gewöhnen." Insgesamt agierte der Marokkaner im Bayern-Dress noch etwas zu zurückhaltend. © getty 6/22 Seinen einzigen Einsatz über 90 Minuten im Pokal gegen Viktoria Köln nutzte er nicht unbedingt für Eigenwerbung. Immerhin gegen Barça deutete er sein Potenzial an. Mazraoui muss sich aber für einen Stammplatz noch deutlich steigern. © getty 7/22 RYAN GRAVENBERCH | kam von Ajax Amsterdam | Ablöse: 18,5 Millionen Euro | Pflichtspiel-Einsätze: 8 | Minuten: 218 | Tore: 1 | Assists: 1 | SPOX-Durchschnittsnote: 3,5. © getty 8/22 Der Mittelfeldspieler galt als ein Gewinner der Vorbereitung. Und auch wegen Leon Goretzkas Ausfall rechnete sich der Niederländer gleich Chancen auf eine bedeutendere Rolle aus. Doch zumeist erhielt Marcel Sabitzer den Vorzug. © getty 9/22 In der Liga wartet Gravenberch noch auf seinen ersten Startelf-Einsatz. In der Champions League reichte es bisher nur für einen zehnminütigen Kurzeinsatz. Er habe trotz seiner Rolle als Neuzugang "auf mehr Minuten gehofft", sagte er kürzlich bei ESPN. © getty 10/22 Bei seinem einzigen Startelf-Einsatz im Pokal überzeugte Gravenberch mit einem Tor und einem Assist. Der Niederländer hofft auch mit Blick auf ein mögliches WM-Ticket auf mehr Einsatzzeit, muss sich wohl aber vorerst weiter hinten anstellen. © getty 11/22 MATHYS TEL | kam von Stade Rennes | Ablöse: 20 Millionen Euro | Pflichtspiel-Einsätze: 5 | Minuten: 169 | Tore: 2 | Assists: 0 | SPOX-Durchschnittsnote: 2. © getty 12/22 Als jüngster Bayern-Torschütze in der Bundesliga schrieb der 17-Jährige bei seinem Startelfdebüt in der Liga gegen Stuttgart Geschichte. Auch im Pokal trug sich Tel gegen Viktoria Köln in die Torschützenliste ein. © getty 13/22 Der dribbel- und abschlussstarke Franzose hat in seinen wenigen Einsatzminuten sein enormes Potenzial bereits angedeutet, hat es aufgrund des großen Konkurrenzkampfs in der Offensive aber nicht leicht. © getty 14/22 "Er brennt jeden Tag", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach Tels starkem Pokal-Auftritt. "Er ist sehr ehrgeizig, gierig, hat eine Top-Mentalität, ist sehr fleißig." Der Youngster soll "behutsam aufgebaut werden". © getty 15/22 SADIO MANÉ | kam vom FC Liverpool | Ablöse: 32 Millionen Euro | Pflichtspiel-Einsätze: 11 | Minuten: 800 | Tore: 5 | Assists: 0 | SPOX-Durchschnittsnote: 3,5. © getty 16/22 Der Senegalese sollte den Abgang von Robert Lewandowski auffangen. Mit fünf Toren in den ersten sechs Spielen unterstrich er gleich seine Klasse. Doch als die Bayern in der Liga in ihre Ergebniskrise rutschten, zeigte auch Manés Formkurve nach unten. © getty 17/22 Seit fünf Spielen ist er ohne jegliche Torbeteiligung. Zwar ist der frühere Liverpool-Star ein anderer Spielertyp als Lewandowski und daher nicht allein an Toren zu messen, doch Mané wirkte zuletzt im Spiel der Bayern ein wenig wie ein Fremdkörper. © getty 18/22 Nagelsmann hält dennoch weiterhin an dem Star-Neuzugang fest. Doch dieses Vertrauen sollte Mané allmählich wieder zurückzahlen - so wie zu Saisonbeginn. Ansonsten könnte sich der Offensivmann mitunter auch mal auf der Bank wiederfinden. © getty 19/22 MATTHIJS DE LIGT | kam von Juventus | Ablöse: 67 Millionen Euro | Pflichtspiel-Einsätze: 9 | Minuten: 550 | Tore: 1 | Assists: 0 | SPOX-Durchschnittsnote: 3. © getty 20/22 Der Niederländer war der Königstransfer der Bayern in diesem Sommer. Nagelsmanns Wunsch nach einem kommunikationsstarken Abwehrchef wurde mit de Ligts Verpflichtung erfüllt. Doch anfangs wurde de Ligt eher sporadisch eingesetzt. © getty 21/22 Erst ab September war der 23-Jährige gesetzt - mit Ausnahme des CL-Krachers gegen den FC Barcelona, bei dem er 90 Minuten auf der Bank saß. Seine Leistungen waren aber meist souverän, große Anpassungsprobleme waren nicht zu erkennen. © getty 22/22 Die zuletzt mauen Liga-Auftritte färbten jedoch ab, verschuldete etwa gegen Stuttgart spät den Elfer, der zum 2:2 führte. Da auch Hernández bis zu seiner Verletzung und Upamecano punkteten, musste de Ligt zunächst zurückstecken. Seine Zeit sollte kommen.

FC Bayern, News: Manuel Neuer lässt Fans über Kleidung abstimmen

Manuel Neuer hat eine neue App. In "Manu Interacts" geht es dem Torhüter laut App-Beschreibung darum, "noch enger" mit seinen Fans in Verbindung zu stehen und mit ihnen "interagieren zu können". In Zukunft werden seine Anhängerinnen und Anhänger dort an digitalen Events, Trainings, Abstimmungen und mehr teilnehmen können.

Ab sofort lässt der Weltmeister von 2014 seine Fans über die Farbe seines neuen Trikots für die Saison 2023/24 abstimmen. Zur Auswahl stehen Schwarz, Grün, Rot, Pink und Weiß.

