FC Bayern: Bewegende Nachricht von Arjen Robben an Franck Ribéry

Arjen Robben hat seinem früheren Sturmpartner Franck Ribéry zum Karriereende eine bewegende Nachricht geschickt. "Es war und bleibt mir immer eine Ehre Teil von Robbery zu sein", schrieb der Niederländer auf Instagram und bedankte sich für die gemeinsame Zeit beim FC Bayern München.

Ribéry könne auf das Erreichte "richtig stolz sein", schrieb der Champions-League-Sieger von 2013: "Es war mit dir immer eine große Freude auf und neben dem Platz!"

Bei den Bayern feierte das Duo neben dem Titel in der Königsklasse sieben deutsche Meisterschaften, vier DFB-Pokalsiege, fünf Siege im DFL-Supercup sowie jeweils der Gewinn des UEFA-Supercups und des Weltpokals.

Ribéry erzielte für den Rekordmeister in 425 Einsätzen 124 Tore und bereitete 182 weitere vor. Im Champions-League-Finale 2013 gegen Borussia Dortmund bereitete der Franzose den Siegtreffer von Robben per Hacke vor.

Am Wochenende hatte sich der 39-Jährige beim 1:0-Sieg von US Salernitana gegen Spezia Calcio endgültiog unter tosendem Applaus des Publikums mit einer Ehrenrunde verabschiedet.

"Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht", sagte Ribéry. Am Freitag hatte er in einem zweiminütigen Video erklärt, dass seine Schmerzen im Knie "trotz aller Anstrengungen" in den vergangenen Monaten immer schlimmer wurden und es keine andere Möglichkeit gebe, als seine Spielerlaufbahn zu beenden.