Am 14. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern München auf Mainz 05. Mit einem Punktgewinn am heutigen Tag zieht der FC Bayern München in der Liga zunächst an Union Berlin vorbei und übernimmt mindestens bis Sonntagnachmittag die Tabellenspitze. Ob das den Bayern heute gelingt, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Der Artikel wird fortlaufen aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FC Bayern München vs. Mainz 05: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: 22 Zähler hat der FC Bayern München in der Bundesliga aktuell auf dem Konto - und damit nur einen Punkt weniger als der Tabellenerste Union Berlin. Schon ein Unentschieden reicht den Münchnern am heutigen Tag, um die Spitze der Tabelle, zumindest bis morgen, zu erobern. Dem FC Bayern München fehlen jedoch weiterhin die Leistungsträger Thomas Müller und Manuel Neuer. Mainz 05 steht in der Liga als Tabellensiebter ebenfalls gut da. Mit einem Sieg etablieren sich die Gäste weiter im oberen Drittel der Tabelle.

Vor Beginn: Das Duell am 12. Bundesliga-Spieltag beginnt am heutigen Nachmittag um 15.30 Uhr in der Allianz-Arena in München.

Vor Beginn: Hallo und herzliche willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Mainz 05.

FC Bayern München vs. Mainz 05: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Mané - Choupo-Moting

Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Mané - Choupo-Moting Mainz 05: Zentner - Fernandes, Hack, Caci - Widmer, Kohr, Aaron - Stach, J.-S. Lee - Onisiwo, Ingvartsen

FC Bayern München vs. Mainz 05: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Mainz 05 heute exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event live im Pay-TV. Für den Kommentar des Spiels ist Jonas Friedrich zuständig. Auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) könnt Ihr die Partie zudem in der Konferenz verfolgen.

Sky bietet Euch mit der Sky-Go-App und WOW außerdem zwei Möglichkeiten das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Mainz 05 im Livestream zu sehen.

