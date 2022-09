FC Bayern: Hasan Salihamidzic erklärt Jamal Musiala für unverkäuflich

Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist von der Entwicklung von Jamal Musiala begeistert und sieht die Zukunft des Youngsters langfristig beim FC Bayern München.

"Natürlich ist er unverkäuflich. Er ist ein Wahnsinns-Junge, ein deutscher Nationalspieler. Genau so einen Typen brauchen wir. Wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, diesen Jungen irgendwie wegzugeben, dann wäre ich verrückt. Er wird lange beim FC Bayern spielen", betonte Salihamidzic in einem Sky-Interview.

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2026. In der laufenden Saison traf er in fünf Pflichtspielen fünfmal und bereitete zudem zwei weitere Tore vor.

Man habe schon bei Musialas Verpflichtung vor drei Jahren vom FC Chelsea große Qualität bei ihm gesehen, ergänzte Salihamidzic. "Dass er sich so entwickelt, das ist auch ein wenig unseren Trainerteams und Spielern geschuldet. Er macht es hervorragend. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Er ist ein großer Gewinn für unsere Mannschaft."

Dass außer Sadio Mané bislang noch kein Neuzugang regelmäßige Einsätze in der Startelf absolviert hat, sieht Salihamidzic gelassen. "Die Jungs kamen vielleicht auch ein wenig später oder waren noch nicht in der Verfassung, die das Trainerteam gebraucht hat. Jetzt sind aber alle fit", erklärte der FCB-Sportvorstand. "Es ist ja nicht so, dass wir vorher keine guten Spieler hatten. Wir haben uns in der Spitze verstärkt. Wir wollten einen Konkurrenzkampf schaffen, das haben wir getan. Wir sind gerade erst am Anfang der Saison. Jeder wird genug spielen. Wir werden sehen, wer sich durchsetzt und wer nicht."

Beim 5:0-Sieg im Pokal bei Viktoria Köln überzeugten vor allem die Startelf-Debütanten Mathys Tel und Ryan Gravenberch.

Bayern-Noten: Ein Spieler enttäuscht - Youngster trumpft auf © getty 1/17 Julian Nagelsmann gab im DFB-Pokal einigen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance. Und Bayern-Youngster Mathys Tel nutzte seine beim 5:0-Sieg gegen Viktoria Köln. Ein anderer Startelf-Debütant fiel ab. Die Noten. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Erster Saisoneinsatz für den Neuer-Vertreter. Praktisch beschäftigungslos, einzig bei einem Abseitsgegentor (20.) bezwungen. Note: 3,5. © getty 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Erstmals von Beginn an für die Bayern im Einsatz, agierte etwas zögerlich, scheute allzu großes Risiko. Noch zu viel Streuung bei seinen Flanken. Wurde später etwas mutiger. Note: 4. © getty 4/17 MATTHIJS DE LIGT: Der Aushilfsstürmer war wieder in angestammter Rolle als Abwehrchef im Einsatz. Hatte in der Defensive - abgesehen vom Abseitstor (20.) - gut im Griff. Abgeklärt im Passspiel. Note: 2,5. © imago images 5/17 LUACAS HERNÁNDEZ: Leistete sich bei einem riskanten Vorstoß in der Anfangsphase einen Ballverlust und wurde einmal von Koronkiewicz genarrt (12.). Ansonsten aber mit starkem Stellungsspiel und resoluter Zweikampfführung. Note: 2,5. © imago images 6/17 JOSIP STANISIC: Bekam mal wieder die Chance, sich zu zeigen. Zog bei Ballbesitz von der linken Abwehrseite immer mal wieder in die Mitte. Am 2:0 beteiligt. Note: 3. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Ordnende Hand im Mittelfeld, agierte mit gewohnter Abgeklärtheit. Nahm sich manchmal etwas zu viel Zeit. Starker Abschluss (28.), schöner Freistoß-Schlenzer (34.) und mit Traumpass vor dem 3:0 (53.). Note: 2. © getty 8/17 RYAN GRAVENBERCH: Zunächst unauffälliges Startelf-Debüt im Mittelfeld. Setzte mit einem satten Distanzschuss ein erstes Zeichen (28.), traf dann überlegt zum 1:0 (35.) und bereitete das 2:0 vor. Gute Leistung, auch wenn nicht alles gelang. Note: 2. © imago images 9/17 THOMAS MÜLLER: Anfangs noch nicht so richtig drin, die Kölner schränkten seinen Aktionsradius zunächst gut ein. Kämpfte sich rein, am 1:0 entscheidend beteiligt, auch wenn sein Pass eigentlich für Tel gedacht war. Weiterer Assist für Musiala. Note: 2,5. © imago images 10/17 SERGE GNABRY: Seinen Aktionen fehlte der letzte Punch. Leistete sich anfangs einige Ballverluste, forcierte vor dem 1:0 gut das Tempo. Steigerte sich und servierte Mané das 3:0 mustergültig. Note: 3. © getty 11/17 SADIO MANÉ: Ist aus Liverpooler Zeiten den Rhythmus gewohnt, stand daher in der Startelf. Umtriebig, immer wieder gesucht, schob nach perfektem Gnabry-Pass zum 3:0 ein (53.). Note: 2,5. © getty 12/17 MATHYS TEL: Feierte Startelf-Debüt und zeigte, warum die Bayern so viel von ihm halten. Trumpfte mit guter Ballbehandlung auf und prüfte Voll mehrmals, ehe er sich mit seinem Tor belohnte (45.+1). Ließ die Chance zum 4:0 aus. Note: 1,5. © getty 13/17 JAMAL MUSIALA: Kam für Mané und hatte nur Sekunden nach seiner Einwechslung die Großchance zum 4:0. Vier Minuten später machte er es nach Müllers Pass besser und traf cool (67.). Note: 2. © imago images 14/17 LEROY SANÉ: Ersetzte den starken Tel, versprühte auch noch Spielfreude. Note: 3. © imago images 15/17 LEON GORETZKA: Feierte sein Comeback und vertrat Kimmich im Mittelfeld. Fand mit sicherem Passspiel gleich gut rein. Und durfte sich auch noch über das 5:0 freuen. Note: 2,5. © imago images 16/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Wurde für Müller eingewechselt. Rutschte bei seinem ersten Abschluss aus, prüfte später noch Voll ein paar Mal. Note: 4. © getty 17/17 MARCEL SABITZER: Ersetze in den letzten zehn Minuten Gravenberch. Keine Bewertung.

Salihamidzic: FC Bayern war in Gesprächen mit Haaland

Salihamidzic bestätigte zudem, dass sich die Bayern im Frühjahr um den damaligen BVB-Stürmer Erling Haaland bemühten. "Da waren wir in Gesprächen, aber es hat sich herauskristallisiert, dass es vielleicht von beiden Seiten nicht so funktionieren kann", sagte Salihamidzic.

Aus diesem Grund spiele der Norweger "jetzt bei Manchester City, und deswegen haben wir andere Spieler", sagte der Bayern-Boss weiter.