FC Bayern München, News und Gerüchte: "Bayern-Azubi" - FCB-Legende fordert schnelle Entwicklung von Julian Nagelsmann

Bayern-Legende Markus Babbel erwartet von FCB-Trainer Julian Nagelsmann in der aktuellen Krise eine schnelle Entwicklung. Zudem hagelt es scharfe Kritik an Joshua Kimmich. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FC Bayern, News: Babbel fordert Nagelsmann-Entwicklung

In Anbetracht der aktuellen Krise beim FC Bayern hat der frühere Europameister und FCB-Star Markus Babbel eine schnelle Entwicklung von Trainer Julian Nagelsmann gefordert.

"Dem Trainer muss man bis zum Schluss den maximalen Support geben. Das tun die Verantwortlichen aktuell. Hasan Salihamidzic hat einen tollen Kader zusammengestellt", sagte Babbel bei Sky und nahm anschließend Nagelsmann in die Pflicht - dieser sei "trotz allem noch ein Bayern-Azubi".

"Nagelsmann muss schnell lernen. Das muss ihm bewusst sein. Er muss sich jetzt überlegen: Bleibe ich wie ich bin, oder versuche ich dazuzulernen", führte Babbel weiter aus, der Nagelsmann als "großartiges Trainertalent" bezeichnete.

Babbels Tipp an den 35 Jahre alten Coach: "Nun muss er versuchen, ruhiger und souveräner zu werden, damit die Spieler auch merken, dass der Trainer draußen alles im Griff hat. Schaut man sich aber nur das Interview nach dem Augsburg-Spiel an, hat man das Gefühl, Nagelsmann weiß nicht mehr weiter. Das darf nicht passieren."

Gleichzeitig müsse er "auch mal Tacheles reden. Gewissen Spielern muss gesagt werden, dass sie auf dem Platz das machen sollen, was der Trainer fordert. Ansonsten spielst du nicht mehr. Eine Mannschaft achtet darauf." Der FCB hat in der Bundesliga nun seit vier Spielen nicht mehr gewonnen und zuletzt gegen den FC Augsburg verloren. Einige Star-Spieler sollen wohl Kritik an Nagelsmann geübt haben, Ralf Rangnick nahm den Trainer derweil in Schutz.

Nagelsmann schlechter als Kovac! Punkteschnitt der Bayern-Trainer © imago images 1/26 Nach der 0:1-Niederlage in Augsburg und dem vierten Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg steht Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern München in der Kritik. Wie schlägt er sich im Punkteschnitt-Ranking mit seinen Vorgängern? (Zahlen nur Bundesliga) © getty 2/26 Außer Konkurrenz - Klaus Augenthaler: (Mai 1996): 1 Spiel (1 U) Punkteschnitt: 1,0 © getty 3/26 Außer Konkurrenz - Willy Sagnol (September 2017 - Oktober 2017): 1 Spiel (1U) Punkteschnitt: 1,0 © imago 4/26 Außer Konkurrenz - Reinhard Saftig (Mai 1983 - Juni 1983): 3 Spiele (1S - 1 U - 1 N) Punkteschnitt: 1,33 © getty 5/26 Außer Konkurrenz - Andries Jonker (April 2011 - Juni 2011): 5 Spiele (4 S - 1 U) Punkteschnitt: 2,60 © imago 6/26 RANG 21 - Sören Lerby (Oktober 1991 - März 1992): 15 Spiele (4S - 5 U - 6 N) Punkteschnitt: 1,13 © getty 7/26 RANG 20 - Dettmar Cramer (Januar 1975 - Dezember 1977): 101 Spiele (40 S - 27 U - 34 N) Punkteschnitt: 1,46 © getty 8/26 RANG 19 - Gyula Lorant (Dezember 1977 - Dezember 1978): 34 Spiele (14 S - 10 U - 10 N) Punkteschnitt: 1,53 © imago 9/26 RANG 18 - Zlatko "Tschick" Cajkovski (Juli 1965 - Juni 1968): 102 Spiele (52 S - 18 U - 32 N) Punkteschnitt: 1,71 © getty 10/26 RANG 17 - Erich Ribbeck (März 1992 - Dezember 1993): 65 Spiele (31 S - 20 U - 14 N) Punkteschnitt: 1,74 © getty 11/26 RANG 16 - Jürgen Klinsmann (Juli 2008 - April 2009): 29 Spiele (16 S - 6 U - 7 N) Punkteschnitt: 1,86 © getty 12/26 RANG 15 - Franz Beckenbauer (Januar 1994 - Juni 1994 & April 1996 - Mai 1996): 17 Spiele (10 S - 2 U - 5 N) Punkteschnitt: 1,88 © getty 13/26 RANG 14 - Branko Zebec (Juli 1968 - März 1970): 58 Spiele (32 S - 14 U - 12 N) Punkteschnitt: 1,90 © getty 14/26 RANG 13 - Giovanni Trapattoni (Juni 1994 - Juni 1995 & Juli 1996 - Juli 1998): 101 Spiele (54 S - 33 U - 14 N) Punkteschnitt: 1,93 © getty 15/26 RANG 12 - Otto Rehhagel (Juli 1995 - April 1996): 30 Spiele (18 S - 4 U - 8 N) Punkteschnitt: 1,93 © getty 16/26 RANG 11 - Louis van Gaal (Juli 2009 - April 2011): 63 Spiele (35 S - 17 U - 11 N) Punkteschnitt: 1,94 © imago 17/26 RANG 10 - Pal Csernai (Dezember 1978 - Mai 1983): 151 Spiele (89 S - 31 U - 31 N) Punkteschnitt: 1,97 © getty 18/26 RANG 9 - Udo Lattek (März 1970 - Januar 1975 & Juli 1983 - Juni 1987): 299 Spiele (184 S - 68 U - 47 N) Punkteschnitt: 2,07 © getty 19/26 RANG 8 - Ottmar Hitzfeld (Juli 1998 - Juni 2004 & Januar 2007 - Juli 2008): 253 Spiele (158 S - 53 U - 42 N) Punkteschnitt: 2,08 © imago images 20/26 RANG 7 - Julian Nagelsmann (seit Juli 2021): 39 Spiele (25 S - 8 U - 6 N) Punkteschnitt: 2,13 © getty 21/26 RANG 6 - Felix Magath (Juli 2004 - Januar 2007): 87 Spiele (56 S - 18 U - 13 N) Punkteschnitt: 2,14 © getty 22/26 RANG 5 - Jupp Heynckes (Viermal zwischen Juli 1987 Juni 2018): 247 Spiele (160 S - 50 U - 37 N) Punkteschnitt: 2,15 © getty 23/26 RANG 4 - Niko Kovac (Juli 2018 - November 2019): 44 Spiele (29 S - 9 U - 6 N) Punkteschnitt: 2,18 © getty 24/26 RANG 3 - Carlo Ancelotti (Juli 2016 - September 2017): 40 Spiele (29 S - 8 U - 3 N) Punkteschnitt: 2,38 © imago images 25/26 RANG 2 - Hansi Flick (November 2019 - Juli 2021): 58 Spiele (45 S - 7 U - 6 N) Punkteschnitt: 2,45 © getty 26/26 RANG 1 - Pep Guardiola (Juli 2013 - Juli 2016): 102 Spiele (82 S - 11 U - 9 N) Punkteschnitt: 2,52

FC Bayern, News: Nach FCB-Krise - Kritik an Joshua Kimmich

FCB-Legende Markus Babbel hat auch scharfe Kritik an Nationalspieler Joshua Kimmich geübt. "Er hat sich in den letzten Jahren ein Standing erspielt, da haben wir alle gesagt: Weltklasse, überragend. Schon in der vergangenen Saison ist mir aber aufgefallen, dass er nicht mehr die Disziplin hat, auf seiner Position zu spielen", sagte der frühere Verteidiger bei Sky.

Der 27-Jährige spiele "mal auf der Sechs, dann auf der Acht, als Zehner oder Linksaußen. Er turnt überall herum, nur nicht da, wo er spielen sollte." Zudem bemängelte Babbel, dass sich Kimmich seiner Meinung nach zu leicht fallen lasse: "Mittlerweile habe ich bei ihm das Gefühl, dass er glänzen will und dass man ihn aufgrund seines Status nicht mehr angreifen, geschweige denn berühren darf."

Kimmich müsse "mehr dagegenhalten", ansonsten "musst du eben auch mal Kimmich auf die Bank setzen und ein Zeichen setzen, wenn er nicht das macht, was verlangt wird", sagte Babbel.

© getty Für Joshua Kimmich hagelt es vom früheren Bayern-Profi Markus Babbel Kritik.

FC Bayern, News: Noussair Mazraoui verletzt

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Manuel Neuer und Leon Goretzka beim DFB-Team positiv auf das Coronavirus getestet wurden, nun wird ein weiterer Bayern-Spieler seiner Nationalmannschaft vorerst fehlen. Wie der Teamarzt der marokkanischen Nationalmannschaft am Mittwoch mitteilte, hat Noussair Mazraoui eine leichte Blessur am Knöchel.

Die Ausfallzeit beträgt vier bis fünf Tage, heißt es. Mazraoui hatte nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam nach München zu Saisonbeginn kaum Spielzeit bekommen, zuletzt häuften sich seine Einsatzminuten jedoch. Nun muss er also einen, wenn auch nur kleinen, Rückschlag hinnehmen.

