FC Bayern, News und Gerüchte: Herbert Hainer optimistisch - und mit Kampfansage

Herbert Hainer zeigt sich trotz der Ergebniskrise des FC Bayern München optimistisch und macht eine Ansage für die kommenden Spiele. Holger Badstuber will nach seinem Karriereende zurück in die Bundesliga. Robin Gosens empfindet die Schwächephase des Rekordmeisters als "überraschend". Die Frauen stehen vor dem ersten Knackpunkt der neuen Saison. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Weitere News und Gerüchte zum FC Bayern findet Ihr hier!

FC Bayern, News: Herbert Hainer mit Kampfansage

Präsident Herbert Hainer zeigt sich nach der zuletzt schwachen Phase des FC Bayern München kämpferisch. Man werde "nach der Länderspielpause wieder richtig angreifen", erklärte der 68-Jährige dem Münchner Merkur und der tz. Einen Wechsel auf der Trainerbank schloss Hainer zunächst aus. "Wir sind von Julian Nagelsmann und unserere ganzen Mannschaft komplett überzeugt", bekräftigte er: "Die Saison hat gerade erst begonnen und wir wissen, dass wir das Potenzial haben, um unsere großen Ziele zu erreichen."

Gleichwohl wären vier sieglose Bundesligaspiele "nicht das, was sich unsere Fans und wir alle uns vorstellen. Allerdings sehen wir auch die Vielzahl an Torchancen, die sich unsere Mannschaft in jeder Begegnung erspielt und die sich aktuell nicht in unseren Ergebnissen spiegeln."

Laut der Bild könnte das Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund am 8. Oktober zu einem Endspiel für Nagelsmann werden. Sky Sport berichtet ebenfalls, dass der 35-Jährige mindestens bis dorthin Trainer des FC Bayern bleiben werde. Trotzdem sitze der Ex-Leipziger noch fest im Sattel. Nach der Länderspielpause treffen die Bayern in der Bundesliga auf Bayer Leverkusen.

Nagelsmann schlechter als Kovac! Punkteschnitt der Bayern-Trainer © imago images 1/26 Nach der 0:1-Niederlage in Augsburg und dem vierten Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg steht Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern München in der Kritik. Wie schlägt er sich im Punkteschnitt-Ranking mit seinen Vorgängern? (Zahlen nur Bundesliga) © getty 2/26 Außer Konkurrenz - Klaus Augenthaler: (Mai 1996): 1 Spiel (1 U) Punkteschnitt: 1,0 © getty 3/26 Außer Konkurrenz - Willy Sagnol (September 2017 - Oktober 2017): 1 Spiel (1U) Punkteschnitt: 1,0 © imago 4/26 Außer Konkurrenz - Reinhard Saftig (Mai 1983 - Juni 1983): 3 Spiele (1S - 1 U - 1 N) Punkteschnitt: 1,33 © getty 5/26 Außer Konkurrenz - Andries Jonker (April 2011 - Juni 2011): 5 Spiele (4 S - 1 U) Punkteschnitt: 2,60 © imago 6/26 RANG 21 - Sören Lerby (Oktober 1991 - März 1992): 15 Spiele (4S - 5 U - 6 N) Punkteschnitt: 1,13 © getty 7/26 RANG 20 - Dettmar Cramer (Januar 1975 - Dezember 1977): 101 Spiele (40 S - 27 U - 34 N) Punkteschnitt: 1,46 © getty 8/26 RANG 19 - Gyula Lorant (Dezember 1977 - Dezember 1978): 34 Spiele (14 S - 10 U - 10 N) Punkteschnitt: 1,53 © imago 9/26 RANG 18 - Zlatko "Tschick" Cajkovski (Juli 1965 - Juni 1968): 102 Spiele (52 S - 18 U - 32 N) Punkteschnitt: 1,71 © getty 10/26 RANG 17 - Erich Ribbeck (März 1992 - Dezember 1993): 65 Spiele (31 S - 20 U - 14 N) Punkteschnitt: 1,74 © getty 11/26 RANG 16 - Jürgen Klinsmann (Juli 2008 - April 2009): 29 Spiele (16 S - 6 U - 7 N) Punkteschnitt: 1,86 © getty 12/26 RANG 15 - Franz Beckenbauer (Januar 1994 - Juni 1994 & April 1996 - Mai 1996): 17 Spiele (10 S - 2 U - 5 N) Punkteschnitt: 1,88 © getty 13/26 RANG 14 - Branko Zebec (Juli 1968 - März 1970): 58 Spiele (32 S - 14 U - 12 N) Punkteschnitt: 1,90 © getty 14/26 RANG 13 - Giovanni Trapattoni (Juni 1994 - Juni 1995 & Juli 1996 - Juli 1998): 101 Spiele (54 S - 33 U - 14 N) Punkteschnitt: 1,93 © getty 15/26 RANG 12 - Otto Rehhagel (Juli 1995 - April 1996): 30 Spiele (18 S - 4 U - 8 N) Punkteschnitt: 1,93 © getty 16/26 RANG 11 - Louis van Gaal (Juli 2009 - April 2011): 63 Spiele (35 S - 17 U - 11 N) Punkteschnitt: 1,94 © imago 17/26 RANG 10 - Pal Csernai (Dezember 1978 - Mai 1983): 151 Spiele (89 S - 31 U - 31 N) Punkteschnitt: 1,97 © getty 18/26 RANG 9 - Udo Lattek (März 1970 - Januar 1975 & Juli 1983 - Juni 1987): 299 Spiele (184 S - 68 U - 47 N) Punkteschnitt: 2,07 © getty 19/26 RANG 8 - Ottmar Hitzfeld (Juli 1998 - Juni 2004 & Januar 2007 - Juli 2008): 253 Spiele (158 S - 53 U - 42 N) Punkteschnitt: 2,08 © imago images 20/26 RANG 7 - Julian Nagelsmann (seit Juli 2021): 39 Spiele (25 S - 8 U - 6 N) Punkteschnitt: 2,13 © getty 21/26 RANG 6 - Felix Magath (Juli 2004 - Januar 2007): 87 Spiele (56 S - 18 U - 13 N) Punkteschnitt: 2,14 © getty 22/26 RANG 5 - Jupp Heynckes (Viermal zwischen Juli 1987 Juni 2018): 247 Spiele (160 S - 50 U - 37 N) Punkteschnitt: 2,15 © getty 23/26 RANG 4 - Niko Kovac (Juli 2018 - November 2019): 44 Spiele (29 S - 9 U - 6 N) Punkteschnitt: 2,18 © getty 24/26 RANG 3 - Carlo Ancelotti (Juli 2016 - September 2017): 40 Spiele (29 S - 8 U - 3 N) Punkteschnitt: 2,38 © imago images 25/26 RANG 2 - Hansi Flick (November 2019 - Juli 2021): 58 Spiele (45 S - 7 U - 6 N) Punkteschnitt: 2,45 © getty 26/26 RANG 1 - Pep Guardiola (Juli 2013 - Juli 2016): 102 Spiele (82 S - 11 U - 9 N) Punkteschnitt: 2,52

FC Bayern, News: Holger Badstuber will zurück in die Bundesliga

Holger Badstuber möchte nach seinem Karriereende als Trainer in die Bundesliga zurückkehren. "Ich möchte im Jugendbereich meine Erfahrungen sammeln und dann sehen, wohin es gehen soll", sagte der 33-Jährige dem kicker: Ich bin der Typ für den Senioren- und Profifußball, will mir dafür aber Zeit lassen und mich gezielt weiterbilden."

Klar ist für den ehemaligen Innenverteidiger des FC Bayern aber: "Irgendwann möchte ich in der Bundesliga auftauchen." Auch ein Engagement im Ausland reize ihn. 2023 wolle er in seinen neuen Abschnitt starten. Zuletzt stand Badstuber beim FC Luzern unter Vertrag. Vor zwei Wochen hatte er allerdings verkündet, dass er zurücktrete. 2009 begann seine Profikarriere bei den Bayern, wo er sechsmal Meister, einmal Champions-League-Sieger und viermal Pokalsieger wurde.

FC Bayern, News: Robin Gosens empfindet FCB-Krise als "überraschend"

Nach dem direkten Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern in der Champions League zeigt sich Robin Gosens im kicker überrascht von der Krise des deutschen Rekordmeisters: "Als wir gegen Bayern gespielt haben, saßen wir alle nach dem Spiel in der Kabine und dachten: 'Wow, was die für eine Intensität im Spiel haben!'" Für ihn sei das "absolutes Topniveau in Europa und auf der Welt. Sie haben uns überrumpelt und überrannt und die doppelte Intensität an den Tag gelegt", erinnerte sich der Nationalspieler.

Dementsprechend wertet er die Liga-Resultate als "sehr überraschend". In der Champions League gewannen die Münchner zuletzt jeweils mit 2:0 gegen Inter und den FC Barcelona. Drei Unentschieden in Serie sowie die Niederlage in Augsburg verhagelten den Bayern aber die Stimmung.

© imago images Jovana Damnjanovic und Alexander Straus konnten nach dem 0:0 in Frankfurt nicht hundertprozentig zufrieden sein. Jetzt wartet eine große Hürde in der Champions League auf den FC Bayern.

FC Bayern, News: Frauen vor erstem Saison-Knackpunkt

Gerade ist die neue Saison für die Frauen des FC Bayern München gestartet, da steht schon der erste große Knackpunkt der Saison an. In der Champions League treten sie am Dienstagabend (19 Uhr, DAZN) bei Real Sociedad an. Die Spanierinnen belegten vergangene Saison hinter dem FC Barcelona einen starken zweiten Platz in der spanischen Liga.

Am Freitag eröffneten die Bayern vor einem Rekordpublikum von rund 23.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei Eintracht Frankfurt die neue Bundesliga-Saison, kamen aber nicht über ein 0:0 hinaus. "Es wird ein anderes Spiel, als am Freitag in Frankfurt in der Bundesliga", sagte der neue Bayern-Trainer Alexander Straus den Klubmedien: "Wenn wir an unsere Leistungsgrenze rankommen, denke ich, werden wir aber gewinnen."

Noch am Freitag sagte der 46-Jährige, dass das Team noch lange nicht da sei, wo er es sehen möchte. Dafür sei die Vorbereitungs- und Eingewöhnungszeit zu kurz gewesen. Das Erreichen der Gruppenphase ist dennoch Pflicht für die Bayern.

FC Bayern: Der Spielplan der Männer in den kommenden Wochen