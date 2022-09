FC Bayern und 1860 München präsentieren Wiesn-Trikot 2022

Die beiden Münchner Klubs FC Bayern und TSV 1860 haben ihre neuen Wiesn-Trikots präsentiert. Am kommenden Wochenende beginnt nach zweijähriger Corona-Pause das 187. Oktoberfest (17. September bis 3. Oktober), mit den Trikots wollen die Vereine ihre Verbundenheit mit den Traditionen der bayrischen Landeshauptstadt zum Ausdruck bringen.

Das Trikots des FC Bayern sind komplett in Bordeaux gehalten, das Logo auf der linken Brust ist von einem goldenen Lorbeerkranz umgeben, auch sämtliche weitere Applikationen sind in goldener Farbe dargestellt. Auf der Rückseite des Kragens findet sich ein eingesticktes Edelweiß.

Mindestens einmal wird der FCB im Wiesn-Trikot auflaufen, vieles spricht für das Heimspiel am 30. September gegen Bayer Leverkusen. Ab Donnerstag ist das Jersey im Fanshop des FC Bayern erhältlich, Mitglieder haben bereits ab Mittwoch ein exklusives Vorkaufsrecht.

Das Trikot der Löwen ist bereits seit Montagabend im Onlineshop verfügbar und ab Mittwoch auch im Fanshop an der Grünwalder Straße. Auf dem grün-weißen Trikot ist am unteren Rand das Motto O'Zapft is zu lesen, ergänzt durch eine Brezn in Herzform. Dies solle "die Werte der Herzlichkeit, des Friedens und der Gastfreundschaft darstellen", heißt es in der Pressemitteilung. Auf der Brust ist zudem die Bavaria, die weibliche Patronin Bayerns, samt Löwe und Vereinswappen dargestellt.