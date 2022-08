FC Bayern - Salihamidzic lobt Nagelsmann: "Die richtigen Knöpfe gedrückt"

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist nach dem gelungenen Saisonstart überaus positiv gestimmt. Für Trainer Julian Nagelsmann hatte Salihamidzic ein Sonderlob parat.

"Für uns ist es positiv, wir sind gut in die Saison gestartet und wollen so weitermachen", sagte Salihamidzic beim Sport-Bild-Award in Hamburg. Die ersten drei Spiele plus Supercup seien "gut gelaufen, aber wir wissen alle, wie lang die Saison ist", warnte Salihamidzic.

Zunächst freuen sich die Bayern, "dass der Trainer die richtigen Knöpfe gedrückt hat und dass wir so gut reingekommen sind", lobte Salihamidzic Coach Nagelsmann. Die gesamte Führung habe "die Pläne ausgearbeitet" und "eine sehr gute Mannschaft zusammengestellt."

Zudem hofft Salihamidzic auf mehr Titel als in der Vorsaison, als die Bayern nach zwar die zehnte Meisterschaft in Folge feierten, aber im DFB-Pokal und in der Champions League früh ausschieden. "In der Champions League wollen wir weit kommen, möglichst ins Finale. Dazu Meisterschaft und Pokal, wir wollen um alle drei Titel spielen", sagte Salihamidzic. Lächelnd reagierte der 45-Jährige auf die Frage, welchen Preis er gerne im nächsten Jahr entgegennehmen würde: "Den für die beste Mannschaft in Europa!"

Während die vermeintlichen Konkurrenten Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen bereits strauchelten, haben die Bayern trotz des Abgangs von Star-Stürmer Robert Lewandowski vollends überzeugt. Auf das 5:3 im Supercup gegen Leipzig folgten die Siege gegen Frankfurt (6:1), Wolfsburg (2:0) und Bochum.

Transfers - Gladbach lehnt wohl Mega-Angebot ab - Auba vor Wechsel? © getty 1/33 Das Sommer-Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 22. August. © getty 2/33 KOUADIO KONÉ: Borussia Mönchengladbach hat offenbar ein mündliches Angebot für den Mittelfeldspieler in Höhe von 35 Millionen Euro abgelehnt. Das berichtet die L'Equipe. Newcastle United soll der Interessent sein. © getty 3/33 Der neureiche Klub zieht dem Bericht zufolge sogar in Erwägung, die Offerte zu erhöhen. Sportdirektor Roland Virkus schob einem Wechsel zuletzt den Riegel vor und verwies auf den bis 2025 laufenden Vertrag des U21-Nationalspielers von Frankreich. © getty 4/33 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG: Das zuletzt gut informierte Portal Relevo berichtet, dass Barca und Chelsea sich auf eine Ablöse auf 22 Mio. Euro plus 5 Mio. Euro geeinigt haben. Drei Jahre Vertrag sollen winken. Vom Interesse ist schon länger bekannt. © imago images 5/33 KEVIN TRAPP: Manchester United will den Eintracht-Keeper und Nationalspieler verpflichten. Das berichtet die Bild. Demnach haben die Red Devils bereits ein Angebot abgegeben für den 32-Jährigen. Ausgang offen. © getty 6/33 Zuletzt hatte es bereits lose Gerüchte um den gebürtigen Saarländer gegeben. Unter anderem hatte Sky den gebürtigen Saarländer mit Benfica Lissabon sowie der SSC Neapel in Verbindung gebracht. Trapps Vertrag bei der SGE läuft noch bis 2024 plus Option. © getty 7/33 FC Liverpool: Benötigen die Reds noch Verstärkungen? "Wenn alle fit sind, haben wir zu 100 Prozent genügend Spieler. Aber auch wenn wir das Ziel haben, uns zu verbessern, müssen wir sicher gehen, dass es der richtige Spieler ist", sagte Jürgen Klopp. © getty 8/33 Man habe "aktuell sehr viel mehr Verletzungen, als wir uns das hätten vorstellen können". Deshalb fände es Klopp dann doch "cool, einen neuen Mittelfeldspieler zu holen, natürlich". Was Namen angeht, blieb er aber vage. © getty 9/33 SASA KALAJDZIC: Der VfB-Stürmer ist sich nach Sky-Infos mit den Wolverhampton Wanderers einig. Nun gelte es, zwischen den Vereinen eine Übereinkunft zu erzielen. Bis zu 25 Millionen fordern die Schwaben, eine Einigung um die 20 Mio. scheint realistisch. © imago images 10/33 Der österreichische Stürmer will seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, die Wanderers seien daran interessiert, den Deal in den nächsten Tagen zu einem Abschluss zu bringen. Als Ersatz wird der VfB mit Bayerns Zirkzee in Verbindung gebracht. © getty 11/33 JULIAN WEIGL: Der Wechsel des Ex-Dortmunders zu Borussia Mönchengladbach nimmt offenbar Formen an. Wie Record berichtet, steht der Mittelfeldspieler bei Benfica auf dem Abstellgleis, die Klubs sollen sich bzgl. der Ablöse angenähert haben. © getty 12/33 MOHAMED SIMAKAN: Bisher ging Paris Saint-Germain leer aus beim Werben um den RB-Verteidiger. Aufgegeben hat der Scheichklub offenbar aber noch nicht. Wie L'Équipe berichtet, hat PSG einen weiteren Versuch gestartet, den Innenverteidiger zu kaufen. © getty 13/33 Für den 22-jährigen Franzosen wurden offenbar zuletzt 40 Millionen Euro geboten. Eine Verpflichtung in diesem Jahr schließe PSG jedoch aus und hoffe vielmehr auf einen Transfer für die kommende Saison. © Getty 14/33 MANU KONE: Auch an einem weiteren BL-Juwel gibt es laut L’Équipe Interesse aus dem Ausland. Bei Newcastle genieße die Verpflichtung des Gladbachers oberste Priorität, die Fohlen seien informiert. Für 35 Mio. soll dieser jedoch nicht abgegeben werden. © getty 15/33 JOSKA GVARDIOL: Neben Simankan steht offenbar ein weiterer Leipziger auf der Wunschliste von PSG. Dies hängt vermutlich auch von einem Abgang von Sergio Ramos ab, der laut L'Équipe überraschend vor dem Rauswurf stehen soll. © getty 16/33 Der 20-jährige Innenverteidiger erholt sich bei Leipzig gerade von anhaltenden Knieproblemen und einer Oberschenkel-OP. Nach dem Abgang von Nordi Mukiele, ebenfalls zu PSG, soll Gvardiol noch mindestens ein weiteres Jahr bei den Sachsen bleiben. © getty 17/33 DENNIS ZAKARIA: Für acht Millionen Euro wechselte er aus Gladbach nach Italien. Jedoch hat Juve nun wohl einen weiteren Mittelfeldspieler im Visier – Leandro Paredes von Paris Saint-Germain, so übereinstimmende Medienberichte. © getty 18/33 Sollte Juventus ein passendes Angebot für Dennis Zakaria erhalten, wären sie offenbar gesprächsbereit. Zum Interessentenkreis gehöre demnach auch der BVB, so berichtete die Tuttosport, die bereits vor dem Juve-Wechsel Zakaria verpflichten wollten. © getty 19/33 WESTON McKENNIE: Auch er könnte laut des Corriere dello Sport die Alte Dame verlassen und sich dem BVB anschließen, dieser habe angefragt. Juve wolle den 23 Jahre alten US-Amerikaner nur gegen eine hohe Ablöse gehen zu lassen. © getty 20/33 NICOLAS PEPÉ: Der 80-Millionen-Einkauf kommt bei Arsenal nicht mehr zum Zug und soll abgegeben werden, dies berichtete The Athletic. Der 27-jährige Flügelstürmer soll demnach an OGC Nizza ausgeliehen werden. © getty 21/33 PEDRO NETO: Als Ersatz hat Arsenal offenbar den 22-Jährigen von den Wolverhampton Wanderers auserkoren. Dies behauptete ebenfalls The Athletic. Der Portugiese verlängerte erst kürzlich bis 2027 und wäre dementsprechend nicht gerade billig. © imago images 22/33 ILAIX MORIBA: Auch nach seiner Rückkehr von der Leihe nach Valencia kommt der Mittelfeldspieler bei RB nicht zum Zug, weshalb laut kicker erneut eine Leihe angestrebt wird. Als Interessent für den Ex-Barca-Spieler wird Crystal Palace genannt. © getty 23/33 BERNARDO SILVA: Heiß umworben vom FC Barcelona und Paris Saint-Germain, ist noch unklar, was mit ihm passiert. Manchester City bietet ihm offenbar einen neuen hochdotierten Vertrag an, berichtet der Daily Star. © getty 24/33 Silvas derzeitiger Vertrag läuft noch bis 2025. Mit dem angepasstem Gehalt wollen die Cityzens ihn offenbar auch in Zukunft halten. Derzeit verdient er 150.000 Pfund pro Woche und soll in die Riege der Spitzenverdiener aufsteigen. © getty 25/33 MEMPHIS DEPAY: Es wird nicht ruhig um den wechselwilligen Barca-Stürmer. Nach einem stockenden Transfer zu Juventus sind offenbar nun Tottenham Hotspur und Newcastle United an ihm interessiert, so die Sun. © getty 26/33 Depay bevorzugt offenbar immer noch einen Wechsel zu Juve und will wohl eine Lösung finden. Juve-Vizepräsident Pavel Nedved bestätigte das Interesse vor dem Ligaspiel gegen Sampdoria. © getty 27/33 ANTONY: Der Ajax-Flügelstürmer will wohl unbedingt in diesem Sommer zu Manchester United wechseln. Der Brasilianer verpasste seine letzte Trainingseinheit und stand am Wochenende nicht im Kader von Ajax. © getty 28/33 CODY GAKPO: Auch im Gespräch bei United war der Niederländer von der PSV . Wie De Telegraaf berichtete, will sich Manchester, wie zuvor vermutet, nicht auf einen der beiden beschränken, sondern wohl beide holen. © imago images 29/33 ALEXANDER SÖRLOTH: Nach der Rückkehr von Timo Werner ist wohl klar, dass Sörloth bei RB keine Rolle mehr spielt. Der 26-Jährige würde gerne in der Liga bleiben und Gladbach beschäftigt sich, laut kicker, nun mit ihm. Eine Leihe wird wohl angestrebt.. © getty 30/33 GABRIEL VIDOVIC: Der FC Bayern sucht offenbar nach einem Leihverein für das Talent Vidovic. Er soll vornehmlich zu einem Bundesligisten ausgeliehen werden. Interessenten sind, laut kicker der FC Augsburg und Vereine aus Belgien und den Niederlanden. © getty 31/33 FINN DAHMEN: Der FC Augsburg hat wohl weiterhin Interesse an einem Transfer vom Mainzer Keeper. Wie der kicker behauptet, sind die Klubs in Gesprächen und nähern sich an. © getty 32/33 Der 24-jährige Torhüter steht wohl seit längerem im Austausch mit dem FCA und kann sich durchaus einen Wechsel vorstellen. Jedoch sind noch weitere Vereine daran interessiert, Dahmen zu holen, der künftig Nummer 1 sein möchte. © getty 33/33 SAMUEL UMTITI: Der Innenverteidiger steht wohl vor einem Wechsel zu US Lecce. Die spanische Sport berichtete, dass der FC Barcelona den Franzosen für ein Jahr ausleihen will. Allerdings müssen die Katalanen wohl das komplette Gehalt übernehmen.

FC Bayern: Kevin Trapp sorgt sich um Spannung in der Bundesliga

Angesichts der Dominanz des FC Bayern München schwindet bei der Konkurrenz die Hoffnung auf ein wenig Spannung im Titelkampf der Fußball-Bundesliga. "Natürlich ist das ein Statement", sagte Nationaltorwart Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt in Hamburg zum Rekordstart des Rekordmeisters mit neun Punkten und 15:1 Toren: "Es wird sehr schwer für die anderen Mannschaften, da mithalten zu können."

Droht nun bereits Langeweile an der Spitze? "Ich hoffe nicht", antwortete Trapp, musste aber auch zugeben: "Die Bayern haben meiner Meinung nach sehr gut eingekauft. Sie werden sicher nicht nur in der Liga dominieren, sondern auch international."