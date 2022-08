FC Bayern München, News und Gerüchte: Neuzugang Noussair Mazraoui sorgt offenbar für Kritik

Beim FC Bayern hat Noussair Mazraoui bisher nur 31 Bundesliga-Minuten absolviert. Offenbar hat es ganz bestimmte Gründe, warum der Rechtsverteidiger noch nicht spielt. Bei einem Talent geht die Tendenz zu einem Transfer in die Bundesliga. Und: Riesenlob für Leroy Sane. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, Gerüchte: Darum erntet Noussair Mazraoui Kritik

Als der FC Bayern Noussair Mazraoui ablösefrei von Ajax Amsterdam verpflichten konnte, war man beim Rekordmeister froh über den Deal mit einem der begehrtesten Free Agents des Sommers. Er soll der neue Alphonso Davies für die rechte Seite werden, doch bisher ist der 24-Jährige eher wie Bouna Sarr unterwegs. Nur auf 31 Bundesliga-Minuten brachte es der anfangs umjubelte Neuzugang bisher.

Und das wohl nicht ohne Grund: Wie der kicker meldet, sorgt Mazraoui beim FC Bayern für Kritik. Die Münchener Bosse erwarten offenbar ein höheres Bewusstsein für die Defensive sowie mehr Engagement und Durchsetzungsvermögen, um auch für seine Position zu kämpfen - alles Dinge, die laut kicker bisher noch nicht vorliegen. Man wolle ihm aber die nötige Zeit geben, bis es sitzt.

"Ryan oder Nouz brauchen Zeit. Das ist ganz normal und ich gebe ihnen die nötige Zeit. Die erste Verantwortung liegt bei mir, um ihnen die Zeit zu geben, dass sie bei 100 Prozent sind. Wenn sie da noch nicht sind, habe ich die Pflicht, sie dahin zubringen und dann werde ich sie auch einsetzen", sagte Nagelsmann am Freitag über Mazraoui und Ryan Gravenberch, der ebenfalls noch eher eine Nebenrolle einnimmt.

FC Bayern, Gerüchte: Vidovic vor Wechsel zum FCA?

Seinen ersten Scorerpunkt in der noch jungen Bundesliga-Karriere holte sich Gabriel Vidovic beim Gastspiel gegen den VfL Bochum, als er das 7:0 durch Serge Gnabry vorbereitete. Der erst 18 Jahre alte Spielgestalter soll auch künftig seinen Einfluss auf das Bayern-Spiel haben, wohl aber über einen Umweg. Dass ihn die Bayern gerne verleihen wollen, ist länger klar.

Nun gibt es eine Tendenz, wohin es gehen könnte: Neben Anfragen aus Belgien und den Niederlanden gibt es auch ein Interesse des FC Augsburg. Das würde passen, weil die Bayern ihn gerne in die Bundesliga verleihen wollen und auch, weil Vidovic ursprünglich aus Augsburg kommt und sich dort heimisch fühlen könnte.

FC Bayern, News: Großes Lob für Leroy Sane

Julian Nagelsmann hat die starke Leistung von Leroy Sane beim 7:0 beim VfL Bochum hervorgehoben. "Er hat sich ein bisschen aus seiner eigenen Krise rausgeholt und eine super Leistung gebracht", sagte der Trainer des FC Bayern: "Er ist ein Spieler, der durch seine Art immer ein bisschen polarisiert. Wenn er 100 Prozent Bock hat, ist er einer der besten Spieler in Europa."

Sane, der in den ersten beiden Spielen jeweils von der Bank gekommen war, hatte mit seinem Treffer in der vierten Minute den Torreigen der Münchner eröffnet. "Er hat alle Fähigkeiten, diese Technik gepaart mit dem Speed", lobte sein Trainer. Nagelsmann erklärte weiter: "Mir ist immer wichtig, dass Leroy auch die talentfreien Aktionen macht, also hinterhersprintet und den Ball holt." Wenn man ihn "ein bisschen in Ruhe lässt und ihm ein bisschen Vertrauen schenkt, hat er herausragende Fähigkeiten".

