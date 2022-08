FC Bayern veröffentlicht neues Champions-League-Trikot im Schafkopf-Stil

Der FC Bayern München hat am Donnerstag sein neues Trikot für die Champions League vorgestellt.

Das dunkle Trikot mit vielen roten Akzenten ist dabei inspiriert von dem berühmten bayrischen Kartenspiel Schafkopf, das unter anderem FCB-Star Thomas Müller sehr gerne spielt.

"Schafkopf gehört zu Bayern - und mit so einem Trikot ist das Bayern-Herz Trumpf! Wir werden in jedem Spiel gute Karten haben", sagte Müller zu seiner neuen Arbeitskleidung in der Königsklasse.

Besonderes Schmankerl: In der Sonderedition Thomas Müller erhält man zur Bestellung des Trikots ein Schafkopf-Kartenspiel gratis dazu.

Die Champions-League-Saison 2022/23 startet am 6. September. Das Finale steigt dann am 10. Juni 2023 in Istanbul.