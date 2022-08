FC Bayern: Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Sky90 heute im Liveticker

Sportvorstand Hasan Salihamidzic steht nach dem beeindruckenden Sieg des FC Bayern München zum Bundesliga-Auftakt bei Eintracht Frankfurt in der TV-Sendung Sky90 Rede und Antwort. SPOX begleitet den Auftritt von Salihamidzic im Liveticker.

FC Bayern - Hasan Salihamidzic bei Sky90 im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Thema der Debatte könnte Leipzigs Konrad Laimer werden. Der Mittelfeldspieler gilt als absoluter Wunschspieler von FCB-Trainer Julian Nagelsmann. Die Sachsen fordern eine Ablösesumme von mindestens 30 Millionen Euro, den Bayern soll das verschiedenen Medienberichten zufolge aber zu viel sein. Laimers Vertrag bei Leipzig läuft noch bis 2023.

Vor Beginn: Der FC Bayern München feierte am Freitag mit einem 6:1-Erfolg bei Eintracht Frankfurt einen überzeugenden Start in die neue Bundesligasaison. Vor allem die Offensive glänzte. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona ist das Toreschießen beim deutschen Rekordmeister auf mehrere Schultern verteilt. Unter den fünf verschiedenen Torschützen war auch Star-Neuzugang Sadio Mane, der in seinem ersten Bundesligaspiel gleich sein erstes Tor erzielte.

Vor Beginn: Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt in der Talksendung neben Salihamidzic Ex-Hertha-Trainer Felix Magath sowie den Experten und früheren Bayern-Profi Dietmar Hamann als weitere Gäste.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen. Am heutigen Sonntag ist FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu Gast bei Sky90. Wir tickern seinen Auftritt für Euch live. Die Sendung beginnt um 18 Uhr.

