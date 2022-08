FC Bayern, News und Gerüchte: Sane erklärt Villarreal-Pleite: "Wir sind Menschen, keine Maschinen"

Leroy Sane gibt eine Erklärung für das Debakel gegen den FC Villarreal. Außerdem vergleicht er Julian Nagelsmann mit seinem Ex-Trainer Pep Guardiola. News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Leroy Sane gibt Erklärung für Villarreal-Debakel

Leroy Sane hat sich im Interview mit The Athletic an einer Erklärung für das Debakel gegen den FC Villarreal im Champions League-Viertelfinale der vergangenen Saison versucht. Lange sei man 2021/22 auf einer Erfolgswelle geritten, die dann gebrochen sei.

Das Unentschieden und die Niederlage gegen die Spanier hätten dann zu einem Kontrollverlust geführt. Alles sei dadurch wackelig geworden. "Wie aus dem Nichts kam unsere Saison zum Stillstand. Nach und nach ging alles den Bach runter", berichtet der deutsche Nationalspieler. "Wenn man so schlecht spielt wie wir (im Hinspiel in Villarreal) und überhaupt nichts zeigt", werde es sehr schwer, im Rückspiel alles wieder gut zu machen, erzählte er von der Situation im April.

Dabei habe auch die Gruppendynamik eine große Rolle gespielt. Der "ausgeprägte Gruppengeist" sei in diesem Moment zu einer Belastung für die Mannschaft geworden. Anstatt sich gegenseitig hochzuziehen und Halt zu geben, wenn einzelne Spieler in eine Formkrise geraten, seien "alle zur gleichen Zeit in das gleiche Loch gefallen." Beim FC Bayern dürfe das eigentlich nicht passieren. "Aber es ist passiert. Wir sind Menschen, keine Maschinen."

FC Bayern, News: Leroy Sane vergleicht Nagelsmann mit Pep

Bei der Detailversessenheit und dem Positionsspiel ähnelt FCB-Coach Julian Nagelsmann Man-City-Trainer Pep Guardiola. Im Interview mit The Athletic erzählte Leroy Sane, dass Guardiola ihm "bei den kleinsten Details geholfen" habe - etwa beim Positionsspiel, der Art der Ballkontrolle oder der Bewegung mit Ball in den Raum. Das sei bei Nagelsmann "genau gleich".

Nagelsmann sage ihm ganz genau, was er "auf einer bestimmten Position zu tun" habe. Doch auch Sane selbst sei sehr engagiert. Im Selbststudium wolle er sein Positionsspieler oder das Situationsverständnis stets selbst analysieren und verbessern, um seine Bestleistung abzuliefern.

FC Bayern, Gerüchte: Kommt Laimer doch nicht?

Das Transferziel des FC Bayern Konrad Laimer könnte nun doch nicht nach München wechseln. Wie die Bild berichtet, tendiert man aktuell dazu, den Österreicher doch nicht zu holen. Das soll vor allem daran liegen, dass die Konkurrenz beim FCB sich gut macht: Marcel Sabitzer und Ryan Gravenberch zeigen in der Vorbereitung starke Leistungen. Man scheint Laimers Verstärkung möglicherweise gar nicht zu brauchen.

FC Bayern: Der Saisonstart im Überblick