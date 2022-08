FC Bayern, News und Gerüchte: Beckenbauer schwärmt nach Auftaktsieg

Bayern Münchens Ehrenpräsident Franz Beckenbauer hat vom Auftritt gegen Eintracht Frankfurt geschwärmt. Ein Abschied von Benjamin Pavard ist offenbar vom Tisch - und Thomas Müller spricht über die Pfiffe der Fans gegen die Nationalhymne. Aktuelle News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

Hier kommt Ihr zu den Bayern-News und -Gerüchten des Vortages.

FC Bayern, News: Beckenbauer schwärmt nach Frankfurt-Sieg

Mit einem 6:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt ist der FC Bayern mehr als erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Zwar traten gleich mehrere Akteure nach dem Kantersieg prompt auf die Euphoriebremse, eine Vereinslegende gehört jedoch nicht dazu: Franz Beckenbauer.

Der FCB-Ehrenpräsident, der sich mit seinen 76 Jahren nicht mehr häufig in der Öffentlichkeit sehen lässt, schwärmte gegenüber Bild vom Spiel gegen die SGE: "Titel-Glückwünsche verweigere ich. Aber so eine Lust, so eine Leistung habe ich lange nicht gesehen." Sein Fazit: "Die Erfolge mit Lewandowski sind die Vergangenheit, diese Mannschaft ist die Zukunft."

In den ersten zwei Pflichtspielen im Supercup und zum Liga-Auftakt haben die Bayern auch ohne Lewandowski insgesamt 11 Treffer erzielt.

Neuzugang katapultiert sich auf Platz 1! Die Gehälter der Bayern-Stars © getty 1/24 Bis vor kurzem war Robert Lewandowski noch der Spitzenverdiener beim FC Bayern München. Doch nach dem Abgang des Polen und der Einkaufstour von Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat sich in der Gehaltstabelle des FCB einiges getan. © getty 2/24 Die nun folgenden Zahlen basieren auf Schätzungen und Recherchen der Bild, offiziell zugänglich sind die Gehälter der Bayern-Stars nicht. So viel vorweg: Ein Neuzugang hat sich direkt an die Spitze gesetzt. Hier kommt das Ranking. © getty 3/24 Platz 22 - GABRIEL VIDOVIC: 1 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 19.231 Euro Wochengehalt © imago images 4/24 Platz 21 - JOSIP STANISIC: 1,5 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 28.846 Euro Wochengehalt © getty 5/24 Platz 20 - PAUL WANNER: 2 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 38.462 Euro Wochengehalt © getty 6/24 Platz 18 - BOUNA SARR: 4 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 76.923 Euro Wochengehalt © fcbayern.com 7/24 Platz 18 - MATHYS TEL: 4 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 76.923 Euro Wochengehalt © getty 8/24 Platz 17 - JAMAL MUSIALA: 5 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 96.154 Euro Wochengehalt © getty 9/24 Platz 14 - BENJAMIN PAVARD: 8 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 153.846 Euro Wochengehalt © getty 10/24 Platz 14 - RYAN GRAVENBERCH: 8 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 153.846 Euro Wochengehalt © getty 11/24 Platz 14 - NOUSSAIR MAZRAOUI: 8 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 153.846 Euro Wochengehalt © getty 12/24 Platz 12 - ALPHONSO DAVIES: 9 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 173.077 Euro Wochengehalt © getty 13/24 Platz 12 - MARCEL SABITZER: 9 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 173.077 Euro Wochengehalt © getty 14/24 Platz 9 - DAYOT UPAMECANO: 16 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 307.692 Euro Wochengehalt © getty 15/24 Platz 9 - LUCAS HERNANDEZ: 16 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 307.692 Euro Wochengehalt © getty 16/24 Platz 9 - MATTHIJS DE LIGT: 16 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 307.692 Euro Wochengehalt © getty 17/24 Platz 8 - LEON GORETZKA: 17 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 326.923 Euro Wochengehalt © getty 18/24 Platz 7 - SERGE GNABRY: 19 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 365.385 Euro Wochengehalt © getty 19/24 Platz 6 - JOSHUA KIMMICH: 19,5 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 375.000 Euro Wochengehalt © getty 20/24 Platz 4 - KINGSLEY COMAN: 20 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 384.615 Euro Wochengehalt © getty 21/24 Platz 4 - LEROY SANE: 20 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 384.615 Euro Wochengehalt © getty 22/24 Platz 3 - THOMAS MÜLLER: 20,5 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 394.230 Euro Wochengehalt © getty 23/24 Platz 2 - MANUEL NEUER: 21 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 403.846 Euro Wochengehalt © getty 24/24 Platz 1 - SADIO MANE: 22 Millionen Euro Jahresgehalt | circa 423.077 Euro Wochengehalt

FC Bayern, News: Doch kein Verkauf von Pavard?

Nach der Verpflichtung von Noussair Mazraoui wurde Bayerns bisheriger Rechtsverteidiger Benjamin Pavard in den vergangenen Wochen als Verkaufskandidat gehandelt. Damit ist nun offenbar Schluss: Wie Sport1 berichtet, ist ein Verkauf des Franzosen vom Tisch. Demnach hätten die Bosse um Hasan Salihamidzic dem Wunsch von Trainer Julian Nagelsmann entsprochen, der sich für einen Verbleib ausgesprochen hatte.

Wechselgedanken soll es beim französischen Weltmeister nicht mehr geben. Gegen die Eintracht erhielt Pavard den Vorzug vor Mazraoui und steuerte prompt den Treffer zum 2:0 bei.

© imago images BENJAMIN PAVARD: Wie Sport1 berichtet, ist ein Verkauf des Franzosen vom Tisch. Demnach hätten die Bosse um Hasan Salihamidzic dem Wunsch von Trainer Julian Nagelsmann entsprochen, der sich für einen Verbleib ausgesprochen hatte.

FC Bayern, News: Neue Infos zur Ablöse von Lewandowski

Vom FC Barcelona hat der FC Bayern eine Ablöse von 45 Millionen Euro für Torjäger Robert Lewandowski erhalten. Dazu kommen noch potenziell weitere fünf Millionen Euro Bonuszahlungen. Laut Bild sind diese Millionen an die Torquote des Polen gebunden, es geht also nicht um sportliche Erfolge und Titelgewinne.

Außerdem will die Zeitung erfahren haben, dass es einige Zeit dauern könnte, bis die Bayern dieses Geld sehen: Der Bonus soll auf mehrere Jahre verteilt worden sein. Angesichts der horrenden Schulden der Katalanen sind wohl auch vergleichsweise kleine Beträge eine größere Herausforderung für Barca.

FC Bayern, News: Müller spricht Pfiffe gegen Nationalhymne

Vor dem Saisonauftakt gegen die SGE war im Frankfurter Deutsche Bank Park die deutsche Nationalhymne gesungen worden. Darauf reagierten viele Fans mit einem unüberhörbaren Pfeifkonzert. Thomas Müller hat sich zum Vorfall geäußert.

"Ich kenn jetzt die Motive nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es da grundsätzlich gegen die Liga geht, oder gegen den DFB vielleicht", sagte er nach Abpfiff. "Dann steht dieses Motiv bei den Fans anscheinend über der Nationalhymne, über dem Nationalstolz. Da haben sie halt anders priorisiert als wir, die wir mitgesungen haben. Aber das ist jetzt nichts, was mich persönlich extrem beschäftigt."

FC Bayern: Der Saisonstart im Überblick