FC Bayern - Hasan Salihamidzic über Kader: "Haben uns was anhören müssen"

Hasan Salihamidzic hat sich zum Kader des FC Bayern geäußert. "Wir wollten den Kader in der Breite vergrößern. Wir haben uns in den letzten Jahren etwas anhören müssen, dass der Kader nicht so breit war, aber wir hatten nicht die finanziellen Möglichkeiten", sagte der Sportvorstand bei DAZN.

"Natürlich" gelte es nach zahlreichen hochkarätigen Verpflichtungen, diesen Kader nun "zu moderieren, aber wir haben ein gutes Trainerteam, die werden das schon machen". In Anbetracht der langen Saison, auf die die Bayern hoffen, und durch die zusätzliche Belastung durch die Weltmeisterschaft im Winter, müssen die Münchner wohl vermehrt die Rotationsmaschine anwerfen.

Salihamidzic sagte dazu: "Wenn es gut läuft, haben wir 50 Spiele im Jahr, dafür haben wir keinen zu tiefen Kader." Nur wenn etwas Unverhofftes passiert, wollen die Bayern noch auf dem Transfermarkt aktiv werden: "Es sind noch zehn Tage. So, wie wir sind, sind wir wirklich gut. Wir werden sehen, was passiert, aber wir sind entspannt."

Beim 7:0-Kantersieg beim VfL Bochum hatte Trainer Julian Nagelsmann trotz der Ausfälle von Jamal Musiala und Alphonso Davies die Qual der Wahl, Neuzugang Matthijs de Ligt, Leroy Sané und Kingsley Coman standen erstmals in dieser Saison in der Startelf. Eingewechselt wurden neben den Youngstern Josip Stanisic und Gabriel Vidovic auch Ryan Gravenberch, Serge Gnabry und Noussair Mazraoui.