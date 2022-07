Robert Lewandowski verlässt den FC Bayern: Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn starten ihre eigene Ära

Die wochenlangen Diskussionen haben endlich ein Ende: Robert Lewandowski wechselt für 45 Millionen Euro zum FC Barcelona. Der Verkauf wird den Münchnern sportlich wehtun, aber er ist auch der Startschuss für eine neue Ära beim FC Bayern - für die von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Ein Kommentar.

Man braucht nicht um den heißen Brei herumreden: Der Weggang von Robert Lewandowski ist für den FC Bayern (375 Spiele, 344 Tore, 72 Torvorlagen) und für die Bundesliga (384 Spiele, 312 Tore, 75 Torvorlagen) ein herber Verlust. Einer der größten, vielleicht sogar der größte Star der Geschichte verlässt die Liga.

Es wäre verwunderlich, wenn der FC Bayern den Weggang nicht spüren würde - dafür fallen einfach zu viele Tore und viele Einsätze weg. Lewandowski war so gut wie nie verletzt, nie müde und war immer einsatzfähig. Diese Konstante wird Julian Nagelsmann fehlen. Und dennoch passt der Verkauf zur Philosophie des Klubs.

Der FC Bayern hat in den vergangenen Jahrzehnten viele Top-Stürmer in seinen Reihen gehabt und fast immer den richtigen Zeitpunkt für einen Umbruch gefunden - ohne Rücksicht auf Emotionalitäten. Ob Giovane Elber, Roy Makaay, Luca Toni, Miroslav Klose - sie waren bei Fans, Vorgesetzten und Kollegen beliebt, anerkannt und ihr Abschied fiel schwer, aber er war nötig und es gelang jedes Mal, den Übergang zu schaffen.

Auch wenn es in der aktuellen Situation vielleicht sportlich schwer zu erklären ist, weil es keinen direkten Nachfolger gibt, macht der Verkauf von Lewandowski Sinn. 45 Millionen Euro (und vielleicht sogar 50) für einen Spieler zu bekommen, der in einem Monat 34 wird, im Jahr geschätzte 25 Millionen Euro verdient und in einem Jahr ablösefrei gegangen wäre, ist alternativlos. Da hat beim FC Bayern wie schon bei allen Lewy-Vorgängern die Rationalität über die Emotionalität gesiegt.

Toni, Klose, Gomez & Co.: Bayerns Stürmer und ihre Geschichten © getty 1/33 Mario Gomez wurde 2009 mit 30 Millionen Euro Ablöse zum Rekordtransfer der Bayern. Sein Abgang war weniger berühmt, was nicht an ihm lag. Zu seinem 37. Geburtstag (10. Juli 2022) schauen wir uns berühmte Bayern-Torjäger und ihre Geschichten an ... © getty 2/33 Wir fangen mit einem Sonderfall an: Denn Robert Lewandowski will nach acht Jahren aus freien Stücken weg aus München. © getty 3/33 Das sah bei seinen Vorgängern in den knapp 20 Jahren zuvor anders aus, sie mussten immer gehen oder wurden galant durch die Hintertür hinaus komplimentiert. Aber der Reihe nach ... © getty 4/33 GIOVANE ELBER: Nach sechs überaus erfolgreichen Jahren hatten die Bayern für Elber im Sommer 2003 plötzlich keine Verwendung mehr. "Ich spiele auf keinen Fall mit Elber, Pizarro und Makaay", so Trainer Ottmar Hitzfeld. © getty 5/33 "Es wäre für den gesamten Verein besser, wenn Giovane gehen würde", legte Hitzfeld nach. "Die Zukunft gehört Makaay, Pizarro und Santa Cruz." Da war Makaay aber schon längst in München. © getty 6/33 Deutlich drastischer formulierte es Uli Hoeneß: Es wäre "eine Geisteskrankheit, den zu behalten. Was machen wir dann mit Santa Cruz? Er ist die Zukunft des FC Bayern!" © getty 7/33 Nach Makaays Verpflichtung für die Vereins-Rekordsumme von 18,75 Millionen Euro wurde es enger und enger für Elber, zu diesem Zeitpunkt der erfolgreichste ausländische Bundesliga-Stürmer. © getty 8/33 Im Sommer 2003 unterschrieb Elber dann nach 139 Toren in 266 Spielen für die Bayern bei Olympique Lyon. © getty 9/33 ROY MAKAAY: Er war der klassische Bayern-Transfer: Haute den Münchnern erst die Hütte voll und wurde dann gekauft. Nach vier Toren in zwei CL-Spielen eiste Hoeneß den Spieler von La Coruna los. © getty 10/33 Und Makaay lieferte brutal ab, war der gewünschte Killer vor dem Tor und schoss sich mit wichtigen Toren in die Herzen der Fans. © getty 11/33 Mit der - aus Bayern-Sicht - Katastrophen-Saison 2006/07 gab es aber einen Bruch in der Beziehung zwischen Makaay und seinem Arbeitgeber. © getty 12/33 Aus dem reinen Knipser wurde ein lauffauler, unsichtbarer Geist, der nur noch über den Platz schlendere. Die verpasste CL-Qualifikation nahmen die Bosse als Anlass zur Kehrtwende. © getty 13/33 60 Mio. Euro wurden für neue Spieler ausgegeben, unter anderem für Miro Klose und Luca Toni. Makaay wurde überflüssig - und haute einen Tag vor dem Trainingsauftakt nach Rotterdam ab. © getty 14/33 MIROSLAV KLOSE: Er war Teil der bayerischen Kampfansage auf dem Transfermarkt. Die erste Saison in München war bärenstark, mit den Trainerwechseln kam aber der sukzessive Leistungsabfall. © getty 15/33 Besonders mit Louis van Gaal und dessen Versessenheit fürs Positionsspiel ohne viele Flanken verschwand Klose immer mehr von der Bildfläche und fand sich immer öfter auf der Bank wieder. © getty 16/33 In letzten beiden Saisons in München kam Klose in 65 Pflichtspielen nur noch auf zwölf Tore, in der Bundesliga sogar nur vier in 45 (!) Partien. © getty 17/33 "Ich hatte hier in München vier sehr schöne und erfolgreiche Jahre, dafür möchte ich mich beim FC Bayern sehr herzlich bedanken", sagte Klose und verabschiedete sich zu Lazio. © getty 18/33 LUCA TONI: Der zweite dicke Fisch der bayerischen Shoppingtour des Sommers 2007. Luca Toni schlug in München auf mehreren Ebenen voll ein. © getty 19/33 Als Torjäger mit 39 Toren in seiner Premieren-Saison in 46 Pflichtspielen. Mit seinem eigenwilligen (T)Ohrjubel, als Entdeckung eines echten Münchner Wandspielers im Angriff. © getty 20/33 Aber ähnlich wie bei seinem Herzenskumpel Klose hatte Toni auch erhebliche Probleme mit Van Gaal. Und die wurden so heftig, dass es zu kleineren und größeren Skandalen kam. © getty 21/33 Nach einer Auswechslung gegen Schalke zur Halbzeit verließ Toni wutentbrannt noch während des Spiels das Stadion und brauste nach Hause. © getty 22/33 Es war der Anfang vom Ende für Toni und dessen Zeit in München. Am Ende reichte es bisweilen nicht mal mehr für die Bank, stattdessen nahm Toni auf der Tribüne Platz. © getty 23/33 Toni flüchtete zurück in die Heimat und schloss sich dem FC Genua an. Weil sein Nachfolger zu diesem Zeitpunkt schon wie wild für die Bayern knipste. © getty 24/33 MARIO GOMEZ: Der Stuttgarter kam für die Rekordsumme von 30 Mio. Euro, sollte die Zukunft der Bayern entscheidend mitgestalten. © getty 25/33 Zwar traf Gomez wie am Fließband, dann kamen aber einige Verletzungen. Trotzdem wollte Gomez länger bleiben, verlängerte noch im Frühjahr 2012 seinen Vertrag bis 2016. © getty 26/33 Der niederschmetternde Ausgang der Saison 2011/12 mit drei Vize-Titeln inklusive des verlorenen Finale dahoam führte aber zu einem Umdenken bei den Bossen. © getty 27/33 Im Januar 2013 unterschrieb Pep Guardiola einen Vertrag bei den Bayern, sollte Nachfolger von Jupp Heynckey werden. Für Gomez das Signal für eine Luftveränderung. © getty 28/33 Nach 174 Partien mit 113 Toren machte Gomez immerhin das Triple mit einem Doppelpack im Pokalfinale gegen Stuttgart perfekt - dann kam der Wechsel nach Florenz. © getty 29/33 MARIO MANDZUKIC: Und noch ein "Guardiola-Opfer". Mario Mandzukic flüchtete nach nur einem Jahr unter Guardiola aus München. © getty 30/33 "Mir sagt der Stil, den Guardiola bei Bayern spielen lässt, einfach nicht zu. Bei dieser Art von Fußball kann ich nicht mein Bestes geben. Wenn das so ist, dann ist es für alle am besten, wenn wir getrennte Wege gehen", erklärte er seinen Abgang. © getty 31/33 Da war das Tischtuch aber schon längst zerschnitten. Immer öfter knallte es richtig zwischen dem Trainer und seinem Mittelstürmer. So soll Mandzukic eine emotionale Rede seines Vorgesetzten provokant grinsend quittiert haben. © getty 32/33 Guardiola verbannte Mandzukic immer öfter aus dem Kader, mit dem "Höhepunkt" beim Pokalfinale gegen den BVB, als Mandzukic 24 Stunden vor dem Spiel gestrichen wurde. © getty 33/33 Am Tag danach schwänzte Mandzukic die Double-Feier auf dem Marienplatz. Atletico wurde zu Mandzukics Abnehmer - der sich der Konkurrenz mit einem gewissen Robert Lewandowski nicht stellen wollte.

Kein Lewy-Nachfolger? Pep Guardiola hat es vorgemacht

Sicherlich ist der Unterschied diesmal, dass Lewandowski keinen direkten Nachfolger auf seiner Position hat. Julian Nagelsmann nennt es eine "große Herausforderung", Lewandowski ersetzen zu müssen, aber die Münchner Bosse haben auch konsequent gehandelt, indem sie nicht einfach einen baugleichen Stürmertypen geholt haben, sondern darauf warten, bis wirklich das Gesamtpaket passt.

Wohl auch mit der Gewissheit, dass mit der übrigen Offensivpower die Saisonziele erreichbar sind und man nun eine ganze Saison Zeit hat, einen fähigen Mittelstürmer zu holen. Pep Guardiola hat es bei Manchester City vorgemacht wie es geht. Nach Sergio Agüero erstmal niemanden, dann Erling Haaland verpflichtet. Warum also auch nicht beim FC Bayern? Zumal man in Nagelsmann einen Trainer hat, der ähnlich tickt wie Guardiola und gerne neue Wege geht.

© imago images Julian Nagelsmann und Pep Guardiola ticken ähnlich.

Kahn und Salihamidzic: Beginn einer eigenen Ära

Diese neuen Wege wären vor Jahren nicht möglich gewesen. In Zeiten, in denen beim FC Bayern "Fußball keine Mathematik" war und es zum guten Ton gehörte, dass der FC Bayern traditionelle Systeme spielt. Jetzt ist es eine neue Zeit, eine neue Führung. Ein neuer Mut, um alte Muster aufzubrechen und entsprechende Schritte zu gehen, auch wenn man am Ende gegen den Strom agiert.

Dieses konsequente Handeln ist wichtig für Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, um auch ihre eigenen Duftmarken zu setzen. Sie machen nicht mit dem weiter, was ihre Vorgänger Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge einst aufgebaut haben, sondern kreieren nun "ihren" eigenen FC Bayern. Sie haben das Mannschaftsbild entscheidend verändert, den wichtigsten Stürmer der Klub-Geschichte seit Gerd Müller verkauft und somit auch die Statik (wenn auch vielleicht nur für eine Saison) verändert. Sie haben mit dem Umbruch, der sich noch in weiteren Einkäufen fortsetzen könnte, eine eigene - ihre eigene - Ära gestartet.

Das birgt sicherlich auch Risiken, wenn sich beispielsweise das Fehlen von Lewandowski länger bemerkbar macht. Dann wird man Oliver Kahn an sein "Basta" erinnern, was aber eigentlich von Anfang an ein Preisschild war. Mit den nun kumulierten 50 Millionen Euro hat dieses Basta auch seinen Zweck erfüllt. Ist es ein Risiko? Ja ist es, aber ohne Risiko kann man auch keine Revolution starten. Ohne Risiko gibt es nicht den Hauptpreis.

Lewy-Wechsel: Alle gewinnen

Auch wenn die Ergebnisse sie noch bestätigen müssen, geht die neue Bayern-Führung als Sieger aus dem Transfersommer hervor. Sie haben den Aufsichtsrat, der noch Erinnerungen und Verbindungen zu alten Zeiten hat, davon überzeugt, nach schwierigen Jahren der Pandemie, Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren, um das Mannschaftsbild des FC Bayern zu verändern. Und sie waren dann auch in der Umsetzung erfolgreich.

So gesehen gibt es nur Gewinner. Das gilt auch für Lewandowski, der sich nun auf einen Vierjahresvertrag beim FC Barcelona freuen darf, statt auf zwei Jahre FC Bayern. Er wird dort garantiert mindestens das Doppelte verdienen. Ob er dort genauso viel erreichen wird, darf bezweifelt werden, aber das wird dem Polen auch in diesem Stadium der Karriere nicht so wichtig sein.

Dass er am Ende seiner achtjährigen Erfolgsgeschichte ein paar gebrochene Herzen hinterlassen hat, wird ihm auch nicht so wichtig sein. Lewandowski hat den FC Bayern nie geliebt, er hat auch Borussia Dortmund nicht geliebt und wird auch den FC Barcelona nicht lieben. Für ihn sind diese Klubs das jeweils richtige Umfeld zur richtigen Zeit, um seine eigenen Ziele zu erfüllen. Er hat immer mit Top-Leistungen zurückgezahlt und nicht mit Liebe. Das ist legitim, auch weil er nie so getan hat, dass es anders ist. Er hat nicht das Trikot geküsst, nicht auf das Wappen gezeigt, nicht seine Kinder nach München oder Dortmund benannt. Er hat seine Wertschätzung mit Toren gezeigt. Er hat rational statt emotional gehandelt. Wie der FC Bayern nun. Und das ist in beiden Fällen in Ordnung.

Die Rekord-Torschützen des FC Bayern