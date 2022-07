FC Bayern - Joshua Kimmich über Sadio Mane: "Glaube nicht, dass er 40 oder 50 Tore macht"

Joshua Kimmich hat sich im Rahmen der US-Tour des FC Bayern zu den Transfers bei den Münchenern geäußert und hat ein Lob für die Neuzugänge parat, aber der Weggang von Robert Lewandowski beschäftigt den Mittelfeldspieler auch.

"Mit Lewy (Robert Lewandowski, Anm. d. Red.) verlieren wir einiges an Toren, das müssen wir im Kollektiv auffangen", sagte Kimmich in Washington. Dass Neuzugang Sadio Mane den Polen direkt ersetzt, erwartet Kimmich nicht: "Sadio ist natürlich ein super Spieler, aber ich glaube nicht, dass er 40 oder 50 Tore macht, er bringt andere Qualitäten mit."

Im Kader des FC Bayern sieht Kimmich "einige Offensivspieler, die Tore machen können". Der Nationalspieler weiter: "Im Training sah es schon ganz gut aus. Ich will jetzt nicht zu viel loben. Schauen wir mal, wie die ersten Spiele laufen."

Allen voran an Mane sind die Erwartungen groß - auch bei Kimmich: "Ich glaube, dass er hungrig ist, dass er vorangeht und Titel gewinnen will. Er macht das schon ganz gut. Am Anfang war er relativ ruhig, aber er ist ein offener, lässiger Typ. Er hat immer einen Spruch auf den Lippen. Ich glaube, dass er gut reinpasst."

Joshua Kimmich: "Irgendwo müssen die 50 Tore ja herkommen"

Tore erwartet Kimmich auch von Neuzugang Matthijs de Ligt: "Er war mit 19 schon Kapitän von Ajax, weil er die Fähigkeit hat, voranzugehen, zu dirigieren, zu organisieren. Dazu wird er uns sicher das eine oder andere Tor machen - was auch wichtig ist nach dem Abgang von Lewy. Irgendwo müssen die 50 Tore ja herkommen. Es tut uns gut, wenn wir so einen hinten drin haben, der zweikampfstark ist, der organisiert und dazu noch Tore erzielt."

Ein Lob hat Kimmich auch für den erst 20-jährigen Ryan Gravenberch parat: "Der macht es richtig gut im Training, super Junge, sehr ballsicher, körperlich gut. Beeindruckend, dass er in seinem Alter schon auf einem so hohen Niveau ist. Er wird uns sehr viel weiterhelfen."

Kimmich sprach auch über die veränderte Hierarchie beim FC Bayern nach dem Weggang von Lewandowski, der nach Manuel Neuer und Thomas Müller dritter Kapitän in München war. Eine Rolle, die nun Kimmich bekommt?

Kimmich sagt: "Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Mir ist nur aufgefallen, dass ich mit King (Kingsley Coman, Anm. d. Red.) und Ulle (Sven Ulreich) am drittlängsten im Verein bin. Das hätte ich vor sieben Jahren auch nicht gedacht. Ich weiß auch gar nicht, ob ein dritter Kapitän aktiv ernannt wird."

FC Bayern: Sommerfahrplan im Überblick