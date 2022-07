FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB verpflichtet wohl Hertha-Talent

Der FC Bayern verpflichtet offenbar ein Talent von Hertha BSC. Eine Trennung von Benjamin Pavard werde nicht ausgeschlossen. Der FCB bietet wohl sieben Millionen Euro für Rennes-Talent. News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, Gerücht: FCB verpflichtet wohl Hertha-Talent

Der FC Bayern investiert offenbar in die Jugend. Nach Informationen der Bild wechselt Noel Aseko Nkili von Hertha BSC nach München, das 16-jährige Talent habe bereits einen Vertrag unterschrieben.

Der defensive Mittelfeldspieler ist wohl zunächst für die FCB-Jugendteams eingeplant, ihm werde aber auch der Sprung in den Profi-Bereich zugetraut.

Der deutsche U-17-Nationalspieler kam vergangene Saison auf acht Tore in 15 Spielen bei den B-Junioren der Hertha. Sein Vertrag in Berlin läuft 2023 aus. Auch RB Salzburg soll interessiert gewesen sein.

© getty Noel Aseko Nkili stand bereits 11-mal für die deutsche U-17-Nationalmannschaft auf dem Platz.

FC Bayern: Pavard-Abschied wohl nicht ausgeschlossen

Eine Trennung von Benjamin Pavard noch in diesem Sommer wird laut Sky nicht ausgeschlossen. Für die rechte Verteidigung holte der FC Bayern bereits Noussair Mazraoui, außerdem soll Interesse an Juve-Verteidiger Matthijs de Ligt bestehen. So könnte der Franzose entbehrlich werden.

Trainer Julian Nagelsmann sucht einen neuen Abwehrchef. Nach Informationen von SPOX und GOAL traut er Pavard eine Entwicklung in dieser Rolle nicht zu.

Als potenzielle Interessenten für den Franzosen werden laut Sky Atletico Madrid, der FC Chelsea und Juventus Turin gehandelt.

FCB bietet wohl sieben Millionen Euro für Rennes-Talent

Ein weiteres Talent auf der Liste des deutschen Rekordmeisters ist Mathys Tel von Stade Rennes. Es soll bereits ein Angebot gegeben haben. Sky berichtet nun, dass die Offerte bei sieben Millionen Euro plus Boni liegen soll.

Der 17-Jährige hat noch bis 2024 einen Vertrag in Frankreich und soll offenbar bereits um eine Freigabe gebeten haben.

