FC Bayern München, News und Gerüchte - FCB-Legende wettert wegen Lewandowski-Theater: "Es nervt"

Bayern-Legende Lothar Matthäus hat mit deutlichen Worten für ein baldiges Ende des "Theaters" um Robert Lewandowski plädiert. Der Pole fürchtet sich angeblich vor Ärger mit den Fans bei der Teamvorstellung am Samstag. Hier gibt es die wichtigsten News und Gerüchte zu Bayern München.

FC Bayern München, News und Gerüchte: Matthäus genervt vom Lewandowski-Theater

Lothar Matthäus hat sich für eine schnelle Lösung im Wechsel-Poker um FCB-Star Robert Lewandowski stark gemacht. "Ich wünsche mir, dass das Theater um Lewandowski schnell vorbei ist. Es nervt, es schadet der Mannshaft, das schadet dem Verein", wetterte der Rekord-Nationalspieler bei der Bild.

Schon seit Wochen zieht sich das Drama um den wechselwilligen Stürmer, der den deutschen Rekordmeister gerne in Richtung Barcelona verlassen möchte. Beim Trainingsauftakt zeigte sich der 33-Jährige lustlos und verweigerte Straf-Liegestütze. "Die Mannschaft leidet unter der Situation, sie diskutiert. Das schadet dem Mannschaftsgefüge", meinte Matthäus.

Die Bayern-Führung um Sportdirektor Hasan Salihamidzic bleibt bislang hart und weicht von den Forderungen von angeblich 50 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen nicht ab. Barca ist aktuell noch nicht bereit, diesen Forderungen zu entsprechen - könnte sein Angebot laut Bild aber nachbessern, wenn der FCB Bereitschaft signalisiert, an den Verhandlungstisch zu treten.

"Mit so einem verdienten Spieler wie Robert setze ich mich an den Tisch und finde die beste Lösung. Ich sehe im Vorgehen von Barcelona und Lewandowski keinen großen Unterschied zu dem, wie es bei Bayern mit [Sadio] Mane lief und nun mit [Matthijs] de Ligt laufen könnte: Der interessierte Verein und Spieler finden eine Lösung, das wird klar kommuniziert. Und dann finden die Vereine eine Lösung", so Matthäus weiter.

FC Bayern München: Droht Lewandowski Fan-Ärger beim FCB?

Am kommenden Samstag präsentiert der FC Bayern die Mannschaft für die neue Saison den Fans in der Allianz Arena. Laut tz will Lewandowski diesen Termin "unbedingt vermeiden". Der Wechsel des Polen soll nach dessen Wunsch noch vor Samstag bekanntgegeben werden.

Aufgrund dessen Abwanderungsgedanken befürchtet das Lager des Stürmers angeblich Unmutsbekundungen seitens der Fans. Bereits in den vergangenen Wochen soll Lewandowski Morddrohungen in den sozialen Medien erhalten haben.

FC Bayern München, News: Robert Lewandowski dominiert die Titelseiten

Der FC Bayern München und ganz besonders Lewandowski haben die Titelseiten der deutschen Sportmagazine in der vergangenen Saison dominiert. Das ergab eine Untersuchung der Vergleichsplattform Sportwettentest.

Auf den insgesamt 170 Titelseiten der auflagenstärksten Fußballmagazine (Sport Bild, kicker, 11 Freunde und Bravo Sport) waren 164 verschiedene Fußball-Stars von 45 Vereinen abgebildet, 27-mal war Lewandowski auf dem Cover. Knapp dahinter folgte Ex-BVB-Star Erling Haaland (26) und Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (23).

