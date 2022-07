FC Bayern und Stade Rennes wegen Wechsel von Mathys Tel einig

Dem Wechsel von Mathys Tel von Rennes zum FC Bayern steht nichts mehr im Wege. Die Vereine sind sich nun einig.

Beim FC Bayern München steht der nächste Transfer an: Nach Informationen von SPOX und GOAL hat der deutsche Rekordmeister mit Stade Rennes eine Vereinbarung über den Wechsel von Mathys Tel getroffen. Der erst 17 Jahre alte Stürmer wird für eine Ablösesumme in Höhe von knapp unter 30 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen zum FCB wechseln und dort einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Der französische Klub sicherte sich bei den Verhandlungen eine beträchtliche prozentuale Beteiligung an der Transfersumme bei einem möglichen Weiterverkauf Tels durch den FC Bayern.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll das Management des Spielers einen Teil der Ablöse selbst gezahlt haben, um den Deal zu finalisieren. Nach Infos von Sport1 steht der Medizincheck für Tel noch an diesem Wochenende an, ins Training einsteigen soll der Franzose dann am Dienstag, wenn die Mannschaft von ihrer USA-Reise zurückgekehrt ist.

Mathys Tel als fünfter Bayern-Neuzugang in diesem Sommer

Verantwortliche des FC Bayern, darunter Sportdirektor Hasan Salihamidzic, waren bereits am Dienstag nach Rennes gereist, um sich mit ihren bretonischen Kollegen zu treffen. Während des fast zweistündigen Treffens machte der FC Bayern dem Bericht zufolge ein neuerliches Angebot.

Tel gilt in seiner Heimat als großes Talent, auf Erstliganiveau stehen bisher aber lediglich sieben Einsätze in der Ligue 1 für Rennes zu Buche, in denen er ohne Torbeteiligung blieb. Tel ist nach Sadio Mane, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui und Matthijs de Ligt der fünfte Neuzugang des FC Bayern in diesem Sommer.