FC Bayern München: FC Barcelona erhöht Angebot für Robert Lewandowski wohl deutlich

Der FC Barcelona will offenbar noch am Freitag sein Angebot an den FC Bayern München für Robert Lewandowski deutlich erhöhen. Das berichtet die Bild.

Zuletzt hatte es tagelang Funkstille zwischen den beiden Parteien gegeben. Barcas letztes Angebot datiert dem Bericht zufolge von Ende Juni und soll bei 40 Millionen Euro plus möglichen Boni in Höhe von fünf Millionen Euro liegen. Der FC Bayern ist angeblich ab 50 Millionen Euro gesprächsbereit.

Lewandowski war nach seinem Urlaub am Dienstag ins Mannschaftstraining eingestiegen und hatte seitdem einen eher lustlosen Eindruck gemacht. Mehrmals sei der 33-jährige Stürmer aus Polen auch zu spät gekommen, außerdem habe er Strafen von Trainer Julian Nagelsmann verweigert. Lewandowski drängt trotz Vertrags bis 2023 auf einen Wechsel nach Barcelona.

Der FC Bayern präsentiert seine Mannschaft am Samstag in der Allianz Arena den Fans, laut tz will Lewandowski diesen Termin "unbedingt vermeiden". Bereits am Sonntag beginnt die einwöchige Vorbereitungsreise in die USA.