FC Bayern München: Wechsel von Marc Roca zu Leeds United offenbar fix

Der Abschied von Marc Roca ist offenbar perfekt. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern wurde bereits seit einigen Tagen intensiv mit Leeds United in Verbindung gebracht. Nun ist der Deal nach Informationen von kicker und Sport1 abgeschlossen.

Die Ablöse soll zwölf Millionen Euro betragen und mit Bonuszahlungen noch auf bis zu 17 Millionen Euro steigen können. Der Spanier soll am Freitag bereits seinen Medizincheck in England absolviert haben.

Damit verkaufen die Bayern den Dauerreservisten gewinnbringend: Roca war vor zwei Jahren für rund neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona nach München gekommen. Er besaß noch einen Vertrag bis 2025, bei seinem neuen Arbeitgeber soll er ein Arbeitspapier bis 2026 erhalten.

Insgesamt kommt Roca in seiner Zeit in München auf 24 Einsätze (947 Spielminuten), in denen er ohne Torbeteiligung blieb.

Roca ist nach Niklas Süle, Ron-Thorben Hoffmann, Christian Früchtl und Corentin Tolisso bereits der fünfte Spieler, der die Bayern im Sommer verlässt.