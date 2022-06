FC Bayern: Ex-Berater erklärt, warum Lewandowski nicht nach England will

Der frühere Berater des abwanderungswilligen Bayern-Torjägers Robert Lewandowski, Cezary Kucharski, hat bei Sport1 verraten, warum der Pole nicht nach England wechseln will. "Ich habe von Robert immer eine infantile Erklärung gehört, dass es in England so oft regnet. Das hat er so zu mir gesagt", so der ehemalige Agent des Stürmers.

"Ich glaube aber, der wahre Grund war, dass er dachte, nicht so effektiv sein zu können wie in Deutschland. Davor hatte Robert wirklich Angst", erklärte Kucharski weiter.

Auch Frankreich soll kein Thema im Hause Lewandowski sein: "Und übrigens: Mit PSG durfte ich damals nicht verhandeln, weil Roberts Frau nicht nach Paris wollte. Vielleicht hat sich das ja inzwischen geändert", erzählt Kucharski.

Bei Lewandowski, der inzwischen von Pini Zahavi beraten wird, deutet momentan viel auf einen Wechsel nach Spanien hin. Der 33-Jährige wird seit Wochen mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Als Alternativen wurden zuletzt PSG und Chelsea gehandelt.

Der FC Bayern will seinen Star aber in diesem Sommer nicht abgeben und machte dies in letzter Zeit des Öfteren klar. Lewandowskis Vertrag beim FC Bayern endet im Sommer 2023.