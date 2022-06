FC Bayern München: Ryan Gravenberch bestätigt Wechsel von Ajax Amsterdam zum FCB

Der FC Bayern München hat sich mit Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam verstärkt.

"Bayern ist ein großer Klub. Ich denke, dass du hier große Titel gewinnen musst. Und das ist auch das, was ich mir erwarte. Ich bin froh, jetzt hier in München zu sein", sagte Gravenberch am Samstag der Bild.

Als Ablöse werden für die Münchner laut Bild 18 Millionen Euro fällig, zudem sind weitere 5,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen vereinbart. Zudem soll sich Ajax eine Beteiligung an einem möglichen Weiterkauf Gravenberchs über 7,5 Prozent gesichert haben.

Der zehnmalige niederländische Nationalspieler ist nach Noussair Mazraoui bereits der zweite Neuzugang von Ajax Amsterdam bei den Münchnern. Der Rechtsverteidiger kam ablösefrei.

Gravenberch wurde in der Jugend des niederländischen Rekordmeisters ausgebildet und feierte 2018 als 16-Jähriger sein Profidebüt in der Eredivisie. Seither bestritt er insgesamt 103 Pflichtspiele für Ajax, dabei erzielte er zwölf Tore. In der abgelaufenen Saison war er unter Coach Erik ten Hag zumeist im Mittelfeld gesetzt, bis ihn in der Schlussphase der Spielzeit eine Knöchelverletzung ausbremste.

Durch die Verpflichtung Gravenberchs ist der Abschied von Mittelfeldspieler Corentin Tolisso, dessen Vertrag in diesem Sommer ohnehin ausläuft, wohl endgültig besiegelt.

Der Wechsel des Niederländers zum FC Bayern hatte sich bereits seit Wochen abgezeichnet. Bei der Meisterfeier von Ajax Amsterdam plauderte Teamkollege Kenneth Taylor Mitte Mai den Wechsel aus.