Thomas Müller: Herbert Hainer geht von Karriereende beim FC Bayern München aus

Präsident Herbert Hainer rechnet mit einem Karriereende von Thomas Müller beim FC Bayern München.

"Ich bin davon überzeugt, dass Thomas Müller zum FC Bayern gehört wie die Frauenkirche zu München", sagte Hainer im BR. "Ich bin davon überzeugt, dass er seine Karriere beim FC Bayern beenden wird."

Der Vertrag des 32-jährigen aus Pähl in Oberbayern endet 2023. Laut Sport1 trafen sich Müllers Berater Ludwig Kögl und die Klubbosse des FC Bayern vorletzte Wochen zu Gesprächen wegen einer möglichen Verlängerung seines Arbeitspapieres. Im Raum steht ein neuer Vertrag bis 2025.

Am Samstag hatte Müller beim 1:0 gegen den FC Augsburg in seinem 411. Bundesligaspiel den 300. Sieg gefeiert. Das ist Bestwert in der Bundesliga bei einem Klub. "Ich hoffe, da kommen noch ein paar", sagte Müller anschließend.